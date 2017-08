Flyselskaber risikerer politianmeldelse

NORDJYLLAND: Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen skærper nu tilsynet med, om flyselskaber overholder pligten til at informere passagerer om deres rettigheder, hvis fly bliver forsinket eller aflyst.

Flyselskaber, som ikke overholder den informationspligt, vil blive meldt til politiet, som så skal vurdere, om der er grundlag for en straffesag mod selskaberne.

Det er en ny og skærpet praksis, skriver transportminister Ole Birk Olesen (LA) til det nordjyske folketingsmedlem Preben Bang Henriksen (V).

Passagerer føler sig svigtet

Bang Henriksen havde spurgt ministeren om, hvilke muligheder myndighederne har for at sikre, at flyselskaber overholder flypassagerernes rettigheder. Desuden vil han vide, hvordan Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen kontrollerer, om flyselskaber informerer passagerne om deres rettigheder.

Flyselskabet Norwegian har denne sommer været ramt af aflysninger og forsinkelser på ruten mellem Aalborg og København.

Flere passagerer har fortalt NORDJYSKE om, hvordan de har følt sig svigtet af Norwegian, og at de ikke fik ordentlig hjælp, når de strandede i for eksempel Københavns Lufthavn sent om aftenen på grund af flyaflysning.

Ifølge EU-regler har flyselskaber ellers pligt til at informere passagerer om deres rettigheder, når fly aflyses eller forsinkes i længere tid.

Vil spørge passagerer

I et brev til Preben Bang Henriksen skriver transportministeren, at styrelsen nu skærper tilsynet:

"Dette vil ske ved at bede et udsnit af de passagerer, der klager til styrelsen, oplyse hvorvidt luftfartsselskabet har informeret dem om deres rettigheder. Hvor styrelsen ... måtte få oplysning om, at et luftfartsselskab ikke har givet passagerer skriftlig besked om deres rettigheder ved forsinkelse, aflysning eller boarding-afvisning, vil styrelsen sende overtrædelsen af informationspligten til anklagemyndigheden, som herefter skal træffe beslutning, om der er grundlag for at rejse tiltale."

Kontrollerer ikke selv

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen vil altså ikke selv kontrollere, om flyselskaber opfylder den EU-fastsatte informationspligt.

Kun hvis flypassagerer klager til styrelsen, vil styrelsen bede "et udsnit" af de passagerer svare på, om flyselskabet har informeret dem godt nok - og opfyldt informationspligten.

Hertil bemærker Preben Bang Henriksen:

- Det er positivt, at myndighederne trods alt er blevet opmærksomme på kontrollen af, om flyselskaber overholder deres informationspligt overfor eksempelvis forsinkede passagerer.

- De undlader bevidst

Han tilføjer:

- Det står helt klart, at især lavprisflyselskaber helt bevidst undlader at informere passagererne om deres rettigheder. Og selskaberne skjuler bevidst deres mailadresser og telefonnumre, så det bliver så vanskeligt som muligt at kontakte dem om erstatninger.

Han undrer sig over, at de danske myndigheder aldrig har givet flyselskaber bøder på grund af manglende information til passagererne.

- Det kommer der forhåbentlig en ændring på nu, siger Preben Bang Henriksen, som vil følge sagen nøje.

Se dine rettigheder som flypassager