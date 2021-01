Flystyrtet på Fur: Her er forklaringen på, at det kunne gå så galt

FUR:Søndag 30. august 2020 forulykkede et lille privatfly på limfjordsøen Fur. To kvinder omkom ved ulykken, og en mandlig passager døde måneder senere af sine kvæstelser. Piloten kom alvorligt til skade men overlevede.

Havarikommissionen har nu afsluttet sin undersøgelse af ulykken og offentliggjort en rapport.

Her er konklusionen, at piloten havde vurderet, at det var forsvarligt at lette i medvind. Men banehældningen og længden på den bane, han ville lette fra, gjorde det ikke muligt at få tilpas høj fart på til at lette. Han forsøgte at få flyet i luften og krænke det til den ene side for at undgå træer for enden af banen, men det lykkedes ikke. Flyet kolliderede med træerne og brød i brand, konkluderer Havarikommissionen.