Flyt til nabokommunen og spar tusindvis af kroner

NORDJYLLAND: Det kan betyde alverden for økonomien, om man køber hus på den ene eller den anden side af kommunegrænsen.

Det viser en opgørelse, som Boligsiden.dk har foretaget.

Den største besparelse finder man mellem Esbjerg og Tønder, hvor forskellen lyder på 54,4 procent. Det svarer til, at et hus i Esbjerg koster 12.826 kroner pr. kvadratmeter, mens det tilsvarende beløb i Tønder er 5.852 kroner.

Men det er ikke kun i det sønderjyske, at man kan spare på huskøbet, hvis man vælger en tilstødende kommune. Det samme gør sig gældende i Nordjylland.

Her er der 53,4 procents forskel på kvadratmeterprisen i Aalborg og Vesthimmerlands Kommune. Vælger man Jammerbugt Kommune frem for Aalborg kan man spare 47,9 procent på boligen, og køber man i Brønderslev frem for Aalborg er forskellen i prisen 45,7 procent.

- I en tid hvor huspriserne i de mest populære dele af landet ligger på et højt niveau, er det som kommende huskøber værd at tage prisforskellene med i sine overvejelser. Især hvis man har øje på et hus i udkanten af en kommune. Det er klart, at nærheden til byen for mange ikke kan opgøres i kroner og ører, ligesom transporttiden vil øges, hvis du arbejder i byen, men der er unægtelig tale om en faktor, der kan påvirke dagligdagsøkonomien for mange familier. Måske kan besparelsen endda give plads i budgettet til bil nummer to, siger Birgit Daetz, kommunikationsdirektør hos Boligsiden.dk.