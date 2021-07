Fodboldfest provokerer balletchef: Det er diskriminerende

SKAGEN:Mens Danmark syder og koger i begejstring over fodboldlandsholdets EM-succes, er humøret anderledes dystert hos operasangeren Jens-Christian Wandt, leder af Verdensballetten, som gentagne gange siden starten i 2008 har lagt vejen forbi Nordjylland.

Det sker også tre gange på dette års turné, der bliver indledt 14. juli i København og siden blandt andet gæster både Skagen, Aalborg og Agger.

Den turné skal gennemføres under hensyntagen til en lang række coronarestriktioner, som begrænser adgangen til Verdensballettens opvisninger under åben himmel.

Imens ser Jens-Christian Wandt måbende til, hvordan fodboldfans over hele Danmark krammer og kysser på både stadions, gader og stræder.

- Hvorfor skal der være afstand mellem folk der går i teatret, når der ikke skal være afstand mellem folk, der ser fodbold, spørger lederen af Verdensballetten nu i et åbent brev til statsminister Mette Frederiksen (S).

Jens-Christian Wandt, leder af Verdensballetten, forstår ikke, hvorfor danske fodboldfans i stort antal må feste, kramme og danse, mens kulturlivet skal overholde et langt skrappere afstandskrav. Arkivforo: Kim Dahl Hansen

- Jeg synes også, der er grund til at feste. Men netop nu står det mere klart end nogensinde, hvor ulige din corona-politik rammer, ja hvor diskriminerende den er. Derfor er det også lige nu at du skal handle og vise at du vil demokratiet, at Danmark er mere end fodbold og gadefest, skriver Jens-Christian Wandt.

Jens-Christian Wandt hylder festen og fællesskabet i kølvandet på den danske EM-succes. Billedet her er fra Rådhuspladsen i København, hvor danskere i tusindvis samledes efter sejren over Tjekkiet. Lederen af Verdensballetten opfordrer på baggrund af fodboldfesten statsministeren til at slippe kulturlivet fri af restriktionerne. Foto: Philip Davali/Ritzau Scanpix

Verdensballettens turné i 2021 omfatter 11 forestillinger under åben himmel. Her skal arrangørerne blandt andet sørge for at placere et afmålt publikum i sektioner med egen indgang, egne toiletter og eget personale.

Samtidig skal arrangørerne sikre et afstandskrav mellem publikum.

- Vi overholder naturligvis samtlige restriktioner 100 procent - men jeg forstår dem ikke. Især forstår jeg ikke dit krav om afstand mellem publikum - og slet ikke når jeg ser hvordan fodbolddanmark får lov at feste uden afstand. Hos os betyder dit krav til afstand, at publikum må sidde samlet hvis de er en gruppe, et par eller en familie, men ellers skal der stå et sæde fri mellem hver plads. Det betyder at ca. en tredjedel af vores pladser vil stå tomme, lyder det i det åbne brev til statsministeren.

At Jens-Christian Wandt har fuld forståelse og respekt for den opmærksomhed, fodboldlandsholdet tiltrækker i denne tid, demonstrerede han søndag.

Foruden at være leder af Verdensballetten, står han denne sommer sammen med Turisthus Nord også bag tre arrangementer i Skagen med titlen "Aftensang ved Vippefyret".

Sådan så det ud, da der i onsdags var premiere på "Aftensang ved Vippefyret" i Skagen. Privatfoto

I onsdags mødte over 600 mennesker frem og deltog i fællessang, og søndag annoncerede Jens-Christian Wandt i en pressemeddelelse, at næste arrangement finder sted på onsdag kl. 21, hvor han i løbet af en halv time vil synge for på sange som bl.a. "Danmark nu blunder den lyse nat", "I skovens dybe stille ro"," Du kom med alt det der var dig" samt "Jeg ser de bøgelyse øer".

Den pressemeddelelse sendte den kongelige operasanger ud kl. 10.50 søndag formiddag.

Kl. 11.29 fulgte en rettelse med oplysningen om, at arrangementet er flyttet til torsdag 8. juli kl. 21.

Onsdag kl. 21 spiller Danmark nemlig EM-kvartfinale mod England på Wembley.