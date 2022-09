Fodgænger alvorligt kvæstet: Ramt af lastbil

AALBORG:En fodgænger blev fredag formiddag alvorligt kvæstet i en trafikulykke i krydset ved Østerbro/Karolinelundsvej i Aalborg. Det oplyser vagtchef Jesper Sørensen.

De første meldinger fra stedet lyder, at kvinden er blevet påkørt af en lastbil. Hun blev kørt til sygehuset med politieskorte.

Krydset er lukket for trafik, og en bilinspektør er på vej til stedet for at hjælpe med opklaringen af ulykken.

Opdateres