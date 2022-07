Fødevarekontrol uden fingerspidsfornemmelse?

LEDER:"Jeg har talt med Fødevarestyrelsen i dag, og de beklager min oplevelse. De vedholder dog, at både jeg og alle kunderne simpelthen ikke taler sandt, når vi fortæller, hvad der skete".

Sådan lyder det i den seneste Facebook-melding fra Louise Wittendorf Dam fra St. Brøndum Ostebutik ved Skørping - en forretning, der må siges at have fået en hel opmærksomhed på det seneste. Desværre ikke for det gode.

For ud fra en anonym henvendelse har ostebutikken - som så mange andre - haft besøg af to kontrollanter, hvoraf i hvert fald den ene har opført sig meget aggressivt og ubehageligt. I hvert fald hvis man skal tro nogle af de 20 kunder, der var til stede.

Ifølge en af kunderne er døren ind til butikken blevet åbnet på en måde, så den pågældende kunde nærmest har måttet klemme sig op ad væggen - mens en anden har oplevet at blive skubbet med en flad hånd i ryggen væk fra en kølemontre med en anklage om, at vedkommende prøvede at skjule noget.

På et tidspunkt er stemningen åbenbart blevet så dårlig, omgangstonen så ubehagelig og kropssproget så uvenligt, at kunderne har valgt at stimle sammen i den modsatte ende af butikken.

Vidneudsagn eller ej - bagefter har Fødevarestyrelsen absolut intet at udsætte på de to kontrollanter. For de er åbenbart vant til at kontrollere fødevarevirksomheder og tale både respektfuldt og høfligt til andre, og nej, der har ikke været noget med at skubbe eller puffe døren ind i kunderne med vilje, men "det kan være overvældende, at vi kommer".

- De går ind ad døren, det er sådan set det. Der sker ikke noget, fortæller Henrik Kjær, sektionsleder i Aalborg, Fødevarestyrelsen, der ganske vist ikke selv var til stede i butikken, men som har "gået det hele igennem med begge kontrollanter. Vi kan slet ikke genkende det billede".

Da Nordjyske på et tidspunkt fisker efter, om man mon har talt med indehaveren af ostebutikken efter hændelsen, lyder svaret, at "nogle gange ringer vi, hvis det går skævt. Det er vi ikke kommet til endnu".

Det er Fødevarestyrelsen så kommet til senere. Ikke for at undskylde eller beklage det skete - men beklage oplevelsen. Altså: Vi beklager, at det er blevet opfattet sådan. Ikke at det er sket, men opfattelsen af det skete.

Hvad der skete i ostebutikken den dag ved strengt taget kun de to kontrollanter og de 20 kunder (plus en dybt ulykkelig indehaver, som kun kan huske de første minutter af en tre timer lang meget ubehagelig kontrol) - men umiddelbart forekommer det underligt, at to parter kan opfatte en situation så forskelligt.

For et par myndighedspersoner som kontrollanterne fra Fødevarestyrelsen er det umådeligt vigtigt, at man fra start til slut er uhyre bevidst om, at man holder andre menneskers levebrød i sine hænder. Hvad man siger og gør - og hvordan man siger og gør det (tonefald og kropssprog) - er vigtigt, og på et overordnet plan kan det måske være meget godt at få genopfrisket tre ord, som det er altid er godt at leve efter, nemlig fingerspidsfornemmelse, pli og konduite.

Fingerspidsfornemmelse betyder "intuitiv forståelse og indfølingsevne i omgangen med andre mennesker", pli betyder "korrekt og høflig opførsel, der er udtryk for dannelse, situationsfornemmelse med mere", og konduite betyder "evne til at gøre det rigtige og opføre sig korrekt og høfligt i en given (vanskelig) situation".

Måske kunne de tre ord med fordel stå på første side i håndbog for fødevarekontrollanter. Bare for en sikkerheds skyld.