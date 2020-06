Fødevarestyrelsen om coronaudbrud på nordjysk minkfarm: Vi ved ikke endnu, hvordan minkene er blevet smittet

VENDSYSSEL:Onsdag kom det frem, at besætningen på en minkfarm i Vendsyssel skal aflives, fordi flere af minkene er smittede med corona. Det er Fødevarestyrelsen, der har foretaget testene, og her stod det klart, at besætningen ikke kunne reddes.

Ifølge Fødevarestyrelsen er der op mod 11.000 mink på farmen. Det vides ikke præcist, hvor mange, der er smittet, men Fødevarestyrelsen mener, at det er de fleste af dem.

- Vi har undersøgt 34 mink for antistoffer og for selve virus. Der har vi fundet enten det ene eller det andet hos 33 af dem, siger Nikolas Kühn Hove, der er beredskabschef i Fødevarestyrelsen.

Fødevarestyrelsen fik tidligere på måneden en henvendelse fra Styrelsen for Patientsikkerhed om, at en person med tilknytning til minkfarmen i Vendsyssel var smittet med coronavirus.

Dog er det endnu uvist, hvordan coronavirus er kommet ind i minkfarmens besætning. Men Fødevarestyrelsen vil den kommende tid undersøge, hvor virus stammer fra.

- Vi har sat Statens Serum Institut til at RNA-teste virusserne fra minkfarmen for at se, om de kan sige noget om, hvordan smitten er kommet ind i besætningen, siger Nikolas Kühn Hove.

Testmetoden minder om samme måde, man tester mennesker, hvor det er muligt at finde ud af, om folk for eksempel er blevet smittet i Italien eller Kina.

Nikolas Kühn Hove kan på nuværende tidspunkt ikke sige, om andre minkfarme skal testes for coronavirus, men Fødevarestyrelsen er ved at lave en teststrategi. Derfor er de ved at finde ud af, hvor stort problemet er, og hvor meget der skal testes.

I mellemtiden opfordrer han andre minkfarme til at opretholde en god hygiejne og være opmærksomme på smitterisikoen.

- Der er i forvejen et højt hygiejneniveau på minkfarmene, men dem, der har med mink at gøre, skal sørge for at vaske hænder og holde en god hygiejne., Hvis de er syge, skal de opsøge deres læge og holde sig væk fra besætningen, siger Nikolas Kühn Hove.