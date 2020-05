Følg med live: I dag sender USA to astronauter til rumstation

Lørdag aften forsøger Nasa og rumfartsselskabet SpaceX et nyt forsøg med at opsende SpaceX Falcon9 med to astronauter ombord.

Onsdag aften forhindrede dårligt vejr opsendelsen af raketten, der er den første rumopsendelse af USA i ni år.

Liftoff forventes klokken 21.22.