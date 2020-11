To nordjyske restauranter nomineret til fornem pris

NORDJYLLAND:En lille unik restaurant på Læsø og et landskendt badehotel repræsenterede Nordjylland, da White Guide mandag kårede landets bedste restauranter og retter i en bred række af kategorier.

I kategorien Årets bedste fiske- og skaldyrsret var der gode chancer for at hive en kåring med tilbage til Nordjylland. Her var både Svinkløv Badehotel og Vesterøl på Læsø nomineret sammen med restaurant Jordnær i Gentofte.

Desværre var det restauranten fra Gentofte, der løb med prisen.

Svinkløv Badehotel var også nomineret i årets bæredygtige, hvor de kæmpede mod Dragsholm Slot Gourmet og Frederiksminde. Her var det sidstnævnte, der endte som vinder.

