Følg med live: To nordjyske restauranter nomineret til fornem pris

NORDJYLLAND:En lille unik restaurant på Læsø og et landskendt badehotel repræsenterer Nordjylland, når White Guide i dag kårer landets bedste restauranter og retter i en bred række af kategorier.

I kategorien om årets bedste fiske- og skaldyrsret er der gode chancer for at hive en kåring med tilbage til Nordjylland. Her er både Svinkløv Badehotel og Vesterøl på Læsø nomineret sammen med restaurant Jordnær i Gentofte.

Svinkløv Badehotel er også nomineret i årets bæredygtige, hvor de kæmper mod Dragsholm Slot Gourmet og Frederiksminde.

Du kan følge kåringerne live herunder:

Og du kan læse vores seneste anmeldelser fra Vesterøl og Svinkløv Badehotel her.