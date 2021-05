Følg pressemøde live: Hver enkelt skal kunne vælge droppede vacciner til

NORDJYLLAND:Sundhedsministeriet holder pressemøde mandag klokken 12. Pressemødet vil handle "om status på covid-19-situationen". Ministeriet kommer ikke nærmere ind på indholdet.

Til stede vil være sundhedsminister Magnus Heunicke (S). Han vil være flankeret af Henrik Ullum, direktør i Statens Serum Institut, Søren Brostrøm, direktør i Sundhedsstyrelsen, og Anette Lykke Petri, direktør i Styrelsen for Patientsikkerhed.

Også rigspolitichef Thorkild Fogde vil være til stede.

Magnus Heunicke, sundhedsminister (S):

* - Formålet er at give en status med epidemien i Danmark. Det er et stykke tid siden sidst, og vi har nogle nyheder, vi gerne vil dele med jer, siger Heunicke.

* Der er registreret 932 nye smittetilfælde siden seneste opgørelse, siger sundhedsministeren.

– Det er forventet, at smitten vil stige en vis portion. Men det er ikke nogen alarmerende udvikling. Det er forventeligt, siger Heunicke.

* 31 procent ud af folk på 16 år og derover, der er del af vaccinationsprogrammet, har fået første stik med en coronavaccine, siger Heunicke.

* Nu er der flere indlagte mellem 30-39 år end borgere over 80 år. Det skyldes vaccinerne blandt ældre, siger Heunicke videre.

* Hørsholm Kommune er lige nu den eneste kommune i landet, som er lukket ned. Magnus Heunicke opfordrer alle borgere i Hørsholm til at huske at lade sig teste. Hørsholm er i øjeblikket eneste kommune, der er nedlukket på grund af for høje smittetal.

* – Et bredt politisk flertal har besluttet, at hver enkelt borger skal kunne tilvælge vacciner fra Johnson & Johnson og AstraZeneca, siger Heunicke.

* - De 55.000 doser med AstraZeneca–vacciner, som vi har besluttet at udlåne til Slesvig–Holsten, de ankommer til Lübeck netop nu, siger Heunicke.

Der blev slået rekord for antal test i torsdags, siger ministeren. Over 500.000 kviktest og over 200.000 pcr–test blev gennemført.

Søren Brostrøm, direktør for Sundhedsstyrelsen

* - Vi kan se en helt tydelig effekt af vaccinerne i forhold til sygdomsbyrden. Vi har vaccineret stort set alle over 70 år, og det kan vi se effekten af, siger Søren Brostrøm.

* Den seneste vaccinationskalender fra mandag viser, at slutdatoen er forsinket med en uge. Slutdatoen forventes nu at være 29. august.

* - Vi har meget stor sikkerhed indtil udgangen af juni med Pfizer– og Moderna–vaccinerne. Vi når senere op på 400.000 Pfizer–doser om ugen, hvilket er et rigtig højt tal, siger Søren Brostrøm.

* - Selvfølgelig skal der laves en vejledning til de læger, der skal udgøre tilvalgsordningen. Samtidig vil vi give lægerne noget materiale om vaccineren, og hvad der der med de her blodpropper, siger Søren Brostrøm i forhold til at tillader folk frivilligt at lade sig vaccinere med AstraZeneca og Johnson & Johnson.

Henrik Ullum, direktør for Statens Serum Institut:

* - Det er en global læring, at coronavirus smitter, når man er tæt på hinanden, siger Henrik Ullum og tilføjer, at otte ud af de 10 kommuner med det højeste incidenstal ligger i Region Hovedstaden.

* - På trods af en moderat stigning i antallet af smittetilfælde så ser vi ikke en stigning i antallet af indlæggelser. Det skyldes ene og alene vaccinerne, siger Henrik Ullum.

* – Vi har allerede lært den britiske coronavariant at kende. Vi har håndteret den succescfuldt og på en måde, så den ikke har lagt sundhedsvæsnet ned. Vi har et rigtig godt system til at håndtere de her varianter, understreger Henrik Ullum.

Anette Lykke Petri, direktør for Styrelsen for Patientsikkerhed:

* – Vi vil se flere, men også kortere, lokale nedlukninger. Det skal være med til at slå smitten ned hurtigt, siger Anette Lykke Petri.

*- Det ser lysere ud. Vi står i en langt gunstigere situation, men vi må også leve med de lokale nedlukninger. Det er vejen frem til en mere almindelig hverdag, siger Anette Lykke Petri.

Thorkild Fogde, rigspolitichef:

* - Det forløber generelt godt med de erhvervsdrivendes brug af coronapasset. Det er tydeligt, at ingen af de erhvervsdrivende ønsker at være skyld i et større smitteudbrud, siger Thorkild Fogde.

*- Det går godt med genåbningen, og det er godt at se, at livet er ved at vende tilbage, konkluderer Thorkild Fogde.

Spørgsmål fra journalister på pressemødet:

Søren Brostrøm bliver spurgt ind til, hvad han tænker om, at det formentlig er mange unge, der kan komme til at overveje at bruge tilvalgsordningen. Det er den ordning, der kan sikre folk vaccine med AstraZeneca eller Johnson & Johnson.

- Det er netop derfor, at det er en konkret lægelig ordination. Der skal være et samtykke mellem lægen og den person, der skal vaccineres. Men det er jo godkendte midler. Men der er også det forhold, at det er raske personer, og der findes alternativer til vaccinerne, siger Søren Brostrøm.

* - Magnus Heunicke kan ikke præcist sige, hvornår tilvalgsordningen kan resultere i, at den første dansker har fået et vaccinestik gennem ordningen.

- Der er et stort ønske fra en del af befolkningen og fra partier i Folketinget for at få en frivillig ordning. Vi vil helst have en landsdækkende ordning, men det kan være, at vi skal starte med lokale ordninger, siger Magnus Heunicke.