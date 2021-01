Fik du set pressemødet: Det her skal du vide om restriktionerne

NORDJYLLAND:Statsministeriet indkaldte torsdag til pressemøde, hvor "Status på COVID-19 i Danmark" var på dagsordnen.

Pressemødet begyndte klokken 18.

På pressemødet fortalte statsministeren, hvordan situationen med coronavirus ser ud i Danmark lige nu, og hvorfor man er nødt til at forlænge de nuværende restriktioner.

De gældende corona-restriktioner forlænges med tre uger til 28. februar, oplyste statsminister Mette Frederiksen (S) på pressemødet.

Restriktionerne betyder, at langt de fleste butikker og forretninger skal holde lukket. Det gælder ikke dagligvarebutikker og andre butikker, der hovedsageligt sælger mad og drikke eller personlig pleje.

Restauranter og beværtninger må ikke servere på stedet, men må gerne sælge ud af huset.

Det betyder, at forretninger som frisører, tøjbutikker og fitnesscentre har lukket.

Restriktionerne indebærer også, at der er lukket for indendørs idræt-, fritids- og foreningsaktiviteter.

Også kulturelle tilbud som koncerter og museer skal holde lukket.

Der er samtidig krav om brug af mundbind eller visir i den kollektive trafik.

Der er også et loft over, hvor mange der må deltage ved offentlige begivenheder. Det er på fem personer. Loftet har en række undtagelser, herunder i forbindelse med demonstrationer.

Grænserne er reelt lukkede for ud- og indrejse for at passe på smittetrykket i Danmark, siger statsminister Mette Frederiksen. Dermed understreger hun, at man kun bør rejse ud, hvis man har et særligt formål i eksempelvis arbejdsøjemed.

Disse restriktioner gælder frem til 28. februar Regeringen har torsdag besluttet at forlænge de gældende coronarestriktioner med tre uger, så de nu gælder til og med 28. februar. Se her, hvilke restriktioner der er tale om: * Forsamlingsforbud på fem personer. * Afstandskrav på to meter. Det gælder både i dagligvarebutikker og i det offentlige rum. * Krav om mundbind eller visir i den kollektive trafik og i butikker. * Detailhandlen, storcentre og udvalgsvarebutikker er lukket uanset størrelse. Dagligvarebutikker og apoteker er undtaget. * Liberale serviceerhverv som frisører, fitnesscentre og massører er lukket. Det samme gælder klinikker, der udfører kosmetiske behandlinger. * Elever i folkeskolen og studerende på ungdoms- og voksenuddannelser er sendt hjem og modtager fjernundervisning. Elever fra 0.-4. klasse kan dog "måske" komme tilbage i skole inden 28. februar. * Arbejdsgivere opfordres til at lade medarbejdere arbejde hjemme, hvor det er muligt. * Alle indendørs idræts- og kulturanlæg er lukket. Det gælder blandt andet svømmehaller, fitnesscentre, teatre og biografer. * Restauranter, barer, caféer og lignende skal holde lukket. De må gerne sælge takeaway. * De gældende rejserestriktioner er forlænget til og med 28. februar. Danmark fraråder alle rejser til hele verden. Man bør kun rejse ud, hvis man har et særligt formål, for eksempel i arbejdsøjemed. Kilde: Sundhedsministeriet. /ritzau/ VIS MERE

Kan måske komme i skole

Selvom alle skolebørn lige nu er sendt hjem til hjemmeskole, så håber statsministeren, at de mindste børn kan komme tilbage i skolen inden 28. februar.

- Elever fra 0.-4. klasse kommer måske tilbage i skolen før 28. februar. Så snart det er muligt, siger Mette Frederiksen på pressemøde, men vil ikke sætte en dato på.

- Vi forventer at melde ud om skolestart i starten af næste uge, siger hun.