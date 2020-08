Følg sagen op, Sofie Linde. Overgrebsmænd skal stoppes!

Tv-værten Sofie Linde trak overskrifter i den forgangne uge.

I forbindelse med optagelserne til ”Zulu Comedy Galla” fik hun tilhørerne til at måbe, da hun fortalte en historie fra sin tid som 18-årig nystartet medarbejder på Danmarks Radio.

”Vi skulle til julefrokost, og jeg havde glædet mig. Den her store tv-kanon kommer op til mig, tager fat i min arm og siger til mig: ”Hvis du ikke går med ud og sutter min pik, så fucking ødelægger jeg din karriere. Så ødelægger jeg dig,”” lød det fra Sofie Linde for rullende kameraer.

Tv-værten tilføjede, at hun havde sagt nej, og at det jo var gået hende meget godt siden. Men hun lagde ikke skjul på, at oplevelsen havde rystet hende, og at hun havde tænkt tanken, at det måske ikke var en karrierefremmende afvisning, hun havde leveret.

Sofie Linde satte ikke navn på pågældende mandlige medarbejder. Og efter en samtale med DR stod det fast, at hun ikke ville gøre mere ved sagen. At der var tale om at sende det budskab, at mange kvinder oplever overgrebslignende trusler, og at det er ok at stå fast og sige nej.

Og ret har hun: Vi har gennem de senere år fået præsenteret alt for mange sager, hvor magtfulde mænd har misbrugt deres position til opnå sex med kvinder, som er blevet presset, truet eller decideret voldtaget.

Men hvor er det ærgerligt, at Sofie Linde ikke følger sagen til dørs.

Ved kun at gå den halve vej åbnes der for allehånde spekulationer om episodens faktiske indhold. Samtidig kan mistanken uretmæssigt rettes mod en stribe mandlige tv-personligheder, der ellers opfører sig ganske ordentligt.

Men værst af alt: Sofie Linde sagde i forbindelse med sin afsløring, at ”jeg er ret sikker på, at du kigger på mig lige nu” - så tænk, hvis manden stadig er aktiv, truer og ind i mellem får held af sine vamle og fuldstændig uacceptable intentioner over for yngre kvinder.

Magtfulde mennesker - både mænd og kvinder - der ikke kan styre sig og misbruger den tillid og indflydelse, de er blevet givet, til at begå overgreb på deres medarbejdere, kolleger eller andre, skal standses . Ingen diskussion om det.

Men det kræver, at deres gerninger kommer frem i lyset - at dem, det er gået ud over, har modet til at sige tingene, som de er.

Derfor, Sofie Linde, lad ikke din oplevelse og anklage blafre i vinden som et hastigt statement ved et comedy-show. Tag ansvar og gå videre med sagen over for DR. For mænd af den beskrevne type skal ikke bare føle ubehaget og frygten for afsløring. De skal afsløres og stå til regnskab, så de ikke længere kan udleve deres grænseløse og vulgære adfærd. Og det af hensyn til de kvinder, de møder på deres vej.