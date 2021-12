Før det går løs: Her får du en pakke med 10 gode råd til en mere corona-sikker jul

NORDJYLLAND:Corona truer julen, som den nære, varme og hyggelige højtid, vi kender. For mange vil julen i år blive anderledes og nogle må sidde alene, efter der i ugen op til jul har været rekordhøje smittetal. Men med lidt almindelig sund fornuft og omtanke, kan de fleste stadig mødes og hygge sig, og samtidig begrænse risikoen for at smitten eksploderer.

Professor Henrik Nielsen, Aalborg Universitetshospital, giver her nogle af de vigtigste råd til julehungrende danskere.

- Man må håbe, at hovedparten af de fremmødte er vaccineret og føler sig raske. I små forsamlinger skal man have lov at være rolig og ikke stresse for meget over smittefaren, men der er en række forholdsregler, man bør tage med ind i julestuen, lyder opfordringen fra Henrik Nielsen:

1. Hvornår skal man testes?

- Det er en god idé at lade sig teste så tæt på juleaften som muligt. Det indebærer selvfølgelig, at man risikerer at måtte melde fra i sidste øjeblik, men det er bedre, end at man har taget testen for tidligt, og måske siden er blevet smittet, siger Henrik Nielsen.

Jo mere alvorligt syg man er, jo mere smitter man og jo større sandsynlighed er der for, at virus viser sig med positivt udslag i testen. Hvis man får svage symptomer, f.eks. let snue, der udvikler sig, efter man er testet negativ, skal man hurtigst muligt tage en ny test. Se julens åbningstider på de enkelte teststeder. Hjemmetest er også en mulighed, flere apoteker har fået nye forsyninger hjem her op til jul. Bliv hjemme og aflys alle aftaler, hvis du føler dig skidt tilpas, uanset hvad testen siger.

2. Hvor sikker er en hurtigtest?

- Hurtigtesten er fin, hvis man ikke har symptomer og blot skal have en test, inden man mødes med andre.

Men selvom man er testet negativ for covid-19, og ikke har symptomer, kan der ligge virus gemt i kroppen hos smittede i sygdommens startfase, som testen ikke opfanger. Derfor er det vigtigt at holde afstand - også efter en test.

Sundhedsstyrelsen skønner, at 5-10 procent af alle prøvesvar vil være falsk negative - at man altså alligevel er smittet. Har man særligt sårbare i familien, er det derfor en god idè, at opføre sig som om alle er smittede, holde afstand, lufte ud og lade være med at kramme de syge og sårbare - også selvom man har et negativt testsvar.

Disse symptomer skal du holde øje med Symptomer på covid-19 er typisk: Tør hoste Feber Vejrtrækningsbesvær Ondt i halsen Hovedpine Muskelsmerter Covid-19 er navnet på den sygdom, som man kan udvikle, hvis man smittes med coronavirus Kilde: Sundhedsstyrelsen VIS MERE

3. Kan virus flyve hen over julebordet?

Vær aldrig mere end ti personer til julehygge inkl. din egen familie - jo mindre stue, jo færre gæster.

- Alle skal naturligvis sørge for god håndhygiejne og vaske hænder, straks de ankommer til julefesten og gerne flere gange i løbet af aftenen. Det er også en god idé at have håndsprit stående flere steder i hjemmet, som man kan bruge løbende, anbefaler Henrik Nielsen.

Undgå, at alle gramser ned i de samme skåle og fade med chips, slik og småkager. Server indpakket slik og sæt som minimum en ske i skålene, eller endnu bedre - arranger en lille skål til hver gæst. Lad eventuelt een person skænke og øse op til alle, så flasker, skeer og skåle - og potentielt virus - ikke går på omgang.

Lad være med at lade det gode julehumør give sig udslag i høje råb og voldsomme grin ud over julebordet, så spyttet flyver fra munden. Coronavirus kan overføres som dråbesmitte ved host, nys eller spyt, hvor virus slynges gennem luften og kommer ind i andre via næse, øjne eller mund. Hold afstand, host og nys i ærmet, hvis du ikke kan nå at gå afsides.

Luft gerne ud i løbet af julemiddagen, og skift håndklædet på badeværelset et par gange - eller læg en bunke vaskeklude frem, som kun benyttes én gang.

4. Fingrene ud af munden

Coronavirus kan også overføres ved direkte eller indirekte kontakt. Det kan være via håndtryk, eller ved at man rører flader, som en smittet har rørt ved med virus på hænderne - f.eks. dørklokker, elevatorknapper, dørhåndtag, stikontakter, armlæn, skeer og skåle. Man skal forsøge at undgå, at få fingrene i munden eller klø sig i øjet - det er på den måde, at virus slipper ind i kroppen, hvis man er så uheldig at få virus på fingrene. Man skal heller ikke bruge fingrene, når man spiser - stik hellere en gaffel i lækkerierne.

Skal du absolut gnave af andelåret, så rul lidt staniol omkring, så du ikke risikerer at indtage virus, du måtte have fået på fingrene, da du skovlede rødkål og sovs over på tallerkenen. Og find tandstikkerne frem, i stedet for at grave kødrester fri af tænderne med fingrene.

Almindelig god rengøring er et must, gerne suppleret med sprit-aftørring af håndtag, bordflader og armlæn på stole.

5. Hvor skal smittede børn opholde sig?

Smitten blandt børn har været udbredt den seneste tid, og selvom skolerne lukkede ned 15. december, vil der stadig være mange smittede børn, når vi når juleaften.

- Smittede børn er i isolation i hjemmet, og man skal ikke tage dem med ud på besøg hos andre, lyder det fra Henrik Nielsen. Men de må naturligvis være sammen med deres mor, far og søskende - det gælder både i hverdagen og juleaften, og de skal have alle de krammere, de har brug for.

- Men hvis ældre og sårbare er blandt de familiemedlemmer, man har inviteret til juleaften, så skal man aflyse deres besøg, så længe der er smittede i familien. Det er bedre, at børnene trods alt får lov at være en del af julehyggen med de allernærmeste, som sikkert alligevel bliver smittet før eller siden. Er de smittede derimod halvstore børn eller voksne, kan de bedre holde sig isoleret på et værelse eller i en kælder, mens de usmittede tager sig af julefesten.

Det er også en god idé at flytte en del af aktiviteterne udendørs - gå lange ture og leg i sneen, hvis den skulle komme.

6. Voksne børn er ... voksne

Familiens unge, som er flyttet hjemmefra, bør ikke komme hjem juleaften, hvis de er smittede, lyder den kontante melding.

- De er isoleret i deres hjem, og hvis de er store nok til at bo alene, kan de nok også holde til et par dage i isolation, uden at bryde helt sammen. Så må familie eller venner evt. aflevere lidt julemad udenfor døren, siger Henrik Nielsen.

- Det er selvfølgelig træls ikke at kunne komme med til juleaften, men de må formodes at kunne klare sig selv, og ja, det bliver en anderledes jul for mange.

Hvis flere i samme bekendtskabskreds er smittet, kan de vælge at gå i fælles isolation og holde jul sammen. Men andre må sørge for deres indkøb.

Hvis der er smittede i din omgangskreds, så ring og spørg, om der er noget, du kan hjælpe dem med.

7. Hvad med julekram og de ensomme?

Selvom det er juleaften, og stærke følelser er i spil, er det en god idé at undgå de store julekrammere og i stedet holde god afstand - gerne en meter eller to.

- Mange har ikke set hinanden i måneder eller år, og det vil være uforsigtigt at udvide sin tætte kontaktkreds voldsomt lige nu, udover dem man er vant til at være tæt på. Man kan sagtens være sammen og hygge sig alligevel, men den helt tætte fysiske kontakt bør begrænses til husstanden, anbefaler Henrik Nielsen

For mange mennesker betyder coronaen, at julen ikke bliver den varme, hyggelige højtid, vi kender. Har du kendskab til ældre og ensomme, der netop denne jul sidder meget alene, er det en god idé at huske på dem - evt med et lille besøg, hvis det er forsvarligt, en juleblomst eller konfekt ved døren eller en opringning med en god hyggesnak juleaften.

8. Hvad med de uvaccinerede?

Det gælder for såvel uvaccinerede som vaccinerede, at man skal lade sig teste, inden man møder op til julekomsammen. Har man symptomer, selvom testen er negativ, skal man holde sig væk, og snarest få taget en ny test - gerne pcr.

Uvaccinerede skal være klar over, at de har større risiko for at blive alvorligt syge, hvis de bliver smittet, end det er tilfældet for vaccinerede. I flere nordjyske kommuner er der mulighed for at booke tid til vaccination alle dage mellem jul og nytår - nogle steder sågar den 24. december frem til klokken 15. Tjek din kommune her. Men husk, der går 1-2 uger, før du har fuld effekt af vaccinen, så benyt hurtigtest - også efter vaccination.

9. Sang og dans om træet?

- Hvis man har god håndhygiejne og alle spritter af, kan man godt holde i hånd omkring juletræet. Man kan også vælge at være på den sikre side, og holde afstand omkring træet - det afhænger meget af, hvem der er samlet.

- Det er i hvert fald en god idé, at man nøjes med at nynne eller brumme julesangene. Der er stor forskel på, hvordan folk synger, og der er desværre flere eksempler på, at der har været så kraftige udladninger, at virus er fløjet ud af munden, og smitte dermed er spredt til mange - bl.a. i et gospelkor for nylig, påpeger Henrik Nielsen.

- Man må også lige bruge sin sunde fornuft, og tage et kig på flokken, der er forsamlet. Er det udelukkende yngre, vaccinerede - eller er der også en skrøbelig bedstefar på 85 år, der tripper med omkring træet, ham skal man naturligvis ikke skrige og skråle ud over i vilden sky.

- I min familie tror jeg, vi lader det være op til en sidste-øjebliks-vurdering, hvordan vi griber det an.

Hvis særligt sårbare deltager, kan det være en mulighed at benytte mundbind, hvis man sidder relativt tæt på dem.

10. Skal julefrokoster aflyses?

Efter juleaften følger - for nogles vedkommende - julefrokoster. De største og vildeste er formentlig aflyst i de fleste familier, men der er stadig lagt op til, at man samles over sild, øl og snaps. Det er typisk sammenkomster med en mere "loose" adfærd, så her er det også vigtigt at bevare den sunde fornuft.

Når man får alkohol indenbords, sænker man typisk paraderne og smider hæmningerne. Det kan alle have lyst til nu, hvor juleaften er vel overstået, og vi er ved at kaste op over at opføre os fornuftigt.

- Både når det gælder julefrokoster og nytårsaften, bør vi lige tænke over, at vi ikke bringer os i en situation, hvor vi ikke kan kontrollere os selv, det kan - også i coronasammenhæng - få alvorlige konsekvenser, lyder det gode råd til nordjyderne fra Henrik Nielsen, inden det går løs.

Kilder: Professor Henrik Nielsen, Aalborg Universitetshospital, Sundhedsstyrelsens anbefalinger, m.fl.

