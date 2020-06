Før du sætter ild til bålet sankthansaften: Læs disse brandsikre råd

NORDJYLLAND:Sankthansaften - i år tirsdag 23. juni - er en travl aften for brandvæsenet med tre gange så mange brande som på en normal aften. Og det kan det også blive i år, selvom mange offentlige arrangementer er aflyst på grund af risikoen for coronasmitte.

Det er nemlig stadig tilladt at tænde sankthansbål på privat grund. Derfor har Beredskabsstyrelsen og Danske Beredskaber udsendt disse "brandsikre" råd om anbefalede afstande:

- Forsigtighed er et nøgleord, når det kommer til sankthansbål. Sørg for at bygge bålet i sikker afstand til materialer, der kan brænde, tag hensyn til dine naboer og omgivelser, og vær opmærksom på vind- og vejrforholdene, siger Mads Dalgaard, der er forebyggelsesekspert i Beredskabsstyrelsen.

Hvis der blæser en hård vind, er det forbudt at tænde bål uden særlig tilladelse fra kommunen. Der kan også være afbrændingsforbud i særligt tørre perioder, hvilket kan tjekkes på brandfare.dk.

Disse fem råd om brandsikkerhed bør du følge:

Brug kun tørt og rent træ

Hovedbestanddelen af sankthansbålet bør altid bestå af tørt, rent træ. Kraftige grene suppleret med kvas og tyndere grene er et godt fundament for et flot og stabilt sankthansbål.

Det er forbudt at bruge affald, trykimprægneret træ og andet overfladebehandlet træ i sit bål.

Planlægger du at tænde sankthansbål på offentlige arealer, bør du undersøge reglerne i dit område. Mange steder kræver det tilladelse at afholde sankthansfesten på kommunens områder, mens det som udgangspunkt er lovligt at tænde sankthansbål i egen have.

Sankthansbål må kun afbrændes d. 23. juni. På alle andre tidspunkter af året betragtes det som afbrænding af haveaffald, hvor der normalt gælder andre regler og begrænsninger.