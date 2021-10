Første, andet og nu også tredje: Få svar på 10 vigtige spørgsmål om det tredje vaccinestik

Fornylig offentliggjorde Sundhedsstyrelsen planerne for revaccination af den næste del af befolkningen mod Covid-19. I Region Nordjylland fik flere borgere over 18 derfor en invitation i e-boks allerede i weekenden.

I første omgang inviteres alle, der har fået Pfizer for mere end seks måneder og to uger siden. Det vil sige, at 25.000 nordjyder allerede er inviteret. De borgere, der tidligere er vaccineret med Moderna-vaccinen, vil forventeligt blive inviteret i starten af november, oplyser Region Nordjylland.

Men hvorfor er det overhovedet nødvendigt med et tredje stik? Og hvad sker der, hvis man vælger at takke nej?

Spørgsmålene fra nordjyderne er mange. Derfor har Nordjyske nu fundet svar på de mest væsentlige hos Henrik Nielsen, der er professor i infektionsmedicin på Aalborg Universitetshospital:

Flere vil nu få en invitation til tredje vaccinestik. Professor Henrik Nielsen svarer her på de væsentligste spørgsmål. Arkivfoto: Torben Nielsen

Hvem er det helt konkret, der nu tilbydes et tredje stik?

- Vi er gået videre til anden gruppering af borgere, der tilbydes et tredje stik. Første gruppe var alle plejehjemsbeboere, alle over 85 år og borgere med meget alvorlige sygdomme, der ødelægger immunsystemet.

- Anden gruppe er netop dem, som fik andet stik for mere end seks måneder og to uger siden. Mere konkret er det alle over 65 år, alle med en række bestemte kroniske sygdomme og alt sundhedspersonale. Så det er altså en ret stor gruppe, der er udpeget. Man kan sige, at grupperingerne stort set følger den rækkefølge, som vi havde i foråret, da vi blev inviteret til første og anden vaccine.

Hvorfor tilbydes flere og flere borgere et tredje stik?

- Tilbuddet kommer på baggrund af nogle resultater og observationer, der viser, at ikke alle, der er vaccineret, bevarer et højt indhold antistoffer. Der er nogle, hvor det falder, og de vil derfor ikke være nær så godt beskyttet. Det har mest noget med alderen at gøre, da vi ser, det hurtigere sker hos ældre end yngre.

- Man kunne teoretisk lave en undersøgelse af alle nordjyder én for én, hvor man undersøger niveauet af antistoffer og derfra vurderede, om den enkelte har brug for et tredje stik. Men det er et uoverskueligt stort system at sætte i gang, så i stedet vælger man at tage befolkningen i grupper, og starter hvor man ved, der er det største problem i forhold til faldende antistoffer. Det vil sige, at der også kan være nogen derimellem, som har et fint indhold og egentlig ikke behøver nu og her, men de bliver også tilbudt.

Kan man sige noget om, hvor længe beskyttelsen fra andet stik virker?

- Vi kan ikke sige det helt præcist, men vi måler regelmæssigt på det. Vi har mange frivillige i forskellige aldersgrupper, som har meldt sig til at få taget en blodprøve med måneders mellemrum, så vi kan se, hvor højt indholdet af antistoffer er, og om der er nogle grupper, hvor indholdet falder hurtigere end hos andre. Det er på baggrund af det, at vi ser, at det især hos ældre falder hurtigt.

Hvor længe er de unge beskyttet?

- Det er ikke dem, der haster. Hvis du er ung og rask og har fået to stik, peger meget på, at du vil have fine antistoffer i dig i lang tid. Her taler vi om omkring et år, for det er der, undersøgelserne rækker indtil videre, og vi undersøger fortsat, hvor længe antistofferne bliver.

Ligesom med de andre vacciner er det frivilligt at få tredje stik. Hvad er fordelen ved at takke ja til det?

- Hvis du er i de grupper, der får et tilbud om tredje stik, er baggrunden en øget risiko for at din vaccines virkning aftager hurtigere. Så ved at få det tredje stik bevarer man beskyttelsen og forstærker immunsystemets dannelse af antistoffer. Man kan sige, man får en forlænget holdbarhed.

- Derudover er det også et led i at være på den sikre side og fastholde den lave smitte og minimale belastning af sundhedsvæsenet trods åbning af samfundet.

Er der nogle ulemper ved det?

- Netop fordi vi ikke går ind og ser den enkeltes indhold af antistoffer, er det vigtigt at overveje, om der kan være ulemper ved at få tredje stik, men det ser det ikke ud til. Det eneste er, at der forventeligt kan være nogle bivirkninger.

Hvilke bivirkninger bør man forvente at få af tredje stik?

- Vi spørger løbende de, der får tredje stik, hvordan de oplever bivirkningerne i forhold til første gang, og om det er anderledes. De fleste fortæller, at man bliver øm i armen og nogle har en dag eller to, hvor man er utilpas med enten hovedpine, feber og ømhed, fordi kroppen og immunsystemet arbejder. Men fordi der ikke er mange, som har fået tredje stik, kan vi ikke sige præcis hvor mange procent, der oplever hvad. De foreløbige erfaringer er dog, at bivirkningerne er de samme som ved første og andet stik.

Hvad sker der, hvis man lader være med at blive vaccineret?

- Så vil man lige så stille miste antistofferne. Det er ikke sådan, at det sker lige fra den ene måned til den anden, men som tiden går, vil der være mindre antistof tilbage i kroppen. På et eller andet tidspunkt er man så tilbage ved starten, og så kan man blive ramt af covid-19 på samme måde, som hvis man ikke havde fået nogen vaccine.

Betyder det, at vi også skal regne med et fjerde og måske femte stik på et tidspunkt?

- Det kan man nok ikke afvise. Men så langt er man slet ikke, så det har jeg ingen mulighed for at sige noget om på nuværende tidspunkt. Det ville være ren spekulation.

Er der noget, som du mener, der er særligt vigtigt at få sagt i forhold til tredje stik?

- Ikke andet, end at man må stole på og have tillid til Sundhedsstyrelsens anbefalinger. Når de har truffet beslutningen om tredje stik er det på baggrund af målinger, der viser, det i visse grupper er nødvendigt både for den enkeltes helbred og for samfundet. Det er et meget stort arbejde at udføre, så det gøres kun, fordi det findes nødvendigt.