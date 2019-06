Første prognose giver rød blok flertallet

DANMARK: Blokken - uden Alternativet - står til mellem 89-90 mandater, viser prognoserne.

Hos DR står rød blok - uden Alternativet - til 90 mandater. Hos TV2 er det 89.

Blå blok står til 73 mandater hos DR. Det er uden fem mandater fra Nye Borgerlige og fire fra Stram Kurs.

Hos TV2 står blå blok til 81 mandater. Hos TV2 er Stram Kurs ikke kommet over spærregrænsen.

Stram Kurs ser ifølge DR's valgprognose ud til at kravle over spærregrænsen med 2,0 procent af stemmerne.

Prognosen er en blanding af valgstedsmålinger, en såkaldt exitpoll, og den foreløbige optælling af stemmerne. Lidt før klokken 21.30 er 10,1 procent af stemmerne talt op.

I løbet af det seneste år har medierne i højere grad fået øjnene op for Rasmus Paludan i takt med, at han har demonstreret rundt om i landet og lagt videoerne på YouTube.

Partiet blev stiftet i 2017, men blev først opstillingsberettiget, efter at moddemonstranter i påsken skabte stor uro på Nørrebro i forbindelse med et besøg af Rasmus Paludan.

En prognose fra DR viser, at Nye Borgerlige kommer i Folketinget. Partiet får i målingen 2,5 procent, hvilket er over spærregrænsen.

Det giver partiet fire pladser i Folketinget. Prognosen kommer med over 18 procent af stemmerne optalt ifølge it-selskabet KMD, der står for den officielle optælling af valgresultatet.

Det er første gang, at partiet stiller op til Folketinget.

Nye Borgerlige blev stiftet i efteråret 2015 af Pernille Vermund og Peter Seier Christensen, der begge har en fortid hos De Konservative - nøjagtigt som partiets spidskandidat i Nordsjælland, Mette Thiesen.

Et års tid senere lykkedes det for partiet at indsamle de nødvendige vælgererklæringer for at blive opstillingsberettiget til folketingsvalget.

DR's første prognose på valgresultatet viser, at Dansk Folkeparti med 9,3 procent af stemmerne står til at blive halveret. Dansk Folkeparti står altså til en markant nedtur efter kanonvalget ved folketingsvalget i 2015, da 21,1 procent af stemmerne tilfaldt partiet, som dermed blev Folketingets næststørste parti med 37 mandater.

/ritzau/