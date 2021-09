Første weekend med natteliv i umindelige tider: Sådan er det gået

NORDJYLLAND:- Som når køer slippes på græs. Sådan kunne man godt betegne fredag aften og natten til lørdag i den første weekend, hvor diskoteker og natklubber har fået lov til at holde åbent efter nedlukningen i forbindelse med coronavirus.

Der har nemlig været masser af mennesker stimlet sammen i det nordjyske natteliv, og der har også været lidt ballade ind imellem - ganske som med køer, der dufter saftigt forårsgræs. Men der har ikke været alvorlige sager, og stemningen har generelt været god, lyder det fra vagtchef René Kortegaard, Nordjyllands Politi.

Lørdag formiddag, når status gøres op, har der kun været to personer i detentionen, og det må siges at være godkendt for nat, hvor man kunne have frygtet det anderledes.

- Der har været rigtig, rigtig mange mennesker i byen, og det giver selvfølgelig også nogle af de små sager i forbindelse ordensbekendtgørelsen, restaurationsloven og den slags, men ingen større sager, siger vagtchef Bruno Brix, Nordjyllands Politi, som fremhæver, at både universitetsstuderende og gymnasieelever har benyttet sig flittigt af genåbningen.

Heller ikke Brønderslev Marked, som løber af stablen denne weekend, har givet anledning til større sager.