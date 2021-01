Folk klager over høj musik og sammenkomster

NORDJYLLAND:Det er weekend, og så skruer man lige en ekstra tand op for højttaleren.

Nordjyllands Politi har natten til lørdag modtaget 10-11 anmeldelser om musik til ulempe, og i disse tider, hvor der er stille og fredeligt i samfundet, generer det muligvis mere end ellers.

- Vi har nu ikke udstedt nogle bøder på baggrund af forsamlingsforbuddet. Der er jo en undtagelse i private hjem, siger vagtchef Karsten Højrup Kristensen, som oplever, at det mest er unge, der klages over.

Når borgere ringer og klager over høj musik, så anbefaler politiet i første omgang, at borgeren selv tager en snak med naboen. Virker den metode ikke, tager en patrulje forbi og taler med musikelskerne.

- Vi kan godt finde på at tale til folks gode side og opfordre til, at man ikke samles så mange, men i sidste ende er det jo folks egen holdning, der tæller, når det er i et privat hjem, siger vagtchefen.

Hos Københavns Politi har man i det forgangne døgn sigtet 28 personer for overtrædelse af forsamlingsforbuddet.