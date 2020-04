Folk strømmede til: Derfor landede helikopter midt i Hobro

HOBRO:Beboerne midt i Hobro fik en oplevelse lidt udover det sædvanlige, da man lørdag aften valgte at lande med en akuthelikopter midt i Hobro by.

En 30-årig mand var kommet til skade med en kniv, hvilket krævede hurtig lægebehandling, og derfor besluttede vagtcentralen at flyve en læge til Hobro.

Tidligere har helikopteren landet i en have ved Blå Kors på Rørholmsgade, men denne gang valgte man dog at lande ude på gaden, hvor Rørholmsgade og Enghagen mødes.

Det er cirka 300 meter fra gågaden i Hobro.

Der var cirka én meter rundt om helikopteren, så den lige kunne klemme sig ned.

Helikopteren landede ved 18-tiden, og det fik en del mennesker til at strømme til området for at se helikopteren lette igen.

Den 30-årige mand, der var kommet til skade, blev - sammen med lægen - kørt med ambulance til behandling på skadestuen i Aalborg.