For få vil vaccineres: Du er nødt til at tage et stik for holdet

Syv ud af ti nordjyder vil frivilligt lade sig vaccinere mod coronavirus, når vaccinerne er klar efter nytår. Det viser en Panel Nordjylland-undersøgelse, som NORDJYSKE offentliggjorde i går.

Syv ud af ti er et fint tal. Det er bare ikke nok. Ifølge forskere skal cirka 70 procent af befolkningen have vaccinen, før der er skabt flokimmunitet, og eftersom de kommende vacciner menes at have en effekt på op mod 95 procent af modtagerne – reelt nok lidt mindre – skal mindst otte ud af ti vaccineres, hvis vi skal være helt sikre på at få nedkæmpet coronapandemien.

Hvad gør vi, hvis vi af frivillighedens vej ikke når op på mindst otte ud af ti? Tvangsvaccinerer vi de sidste?

Regeringen kan gøre det, hvis den vil. Epidemiloven giver myndighederne beføjelse til at gennemføre vaccination af risikogrupper med tvang, og det behøver ikke nødvendigvis at ske ved, at politiet lægger vrangvillige gamle eller sygehuspersonale i benlås, inden der stikkes en nål i dem. Det kan også ske gennem indirekte tvang, som allerede praktiseres i flere lande, når for eksempel læger, sygeplejersker og andet personale kan afskediges, hvis de ikke vil tage en influenzavaccine.

Men hvad med flertallet af nordjyder, der ikke tilhører de primære risikogrupper? Det er især blandt dem, at der findes tvivl og direkte modstand mod vaccinen. Skal vi få gjort kål på coronaen, er vi nødt til på den ene eller den anden måde at få tilstrækkeligt mange i denne gruppe vaccineret. Alternativet er jo ikke en mulighed, vel?

At vi blot trækker på skuldrene og opgiver at opnå flokimmunitet, fordi en minoritet af vaccinetvivlere, nåleforskrækkede og konspirationsteoretikere ikke vil bidrage til det. Det kan og vil vi som samfund næppe acceptere, især ikke efter et år med nedlukninger, massekonkurser, mundbind, larmende piratfester, politisk splittelse, milliardstore redningsplaner og zillioner af timer spildt på Teams-møder. Det orker vi ikke mere af.

Inden tvang kommer på bordet som en sidste udvej, er der heldigvis andre løsninger, vi kan bruge her og nu. De vil kræve inddragelse af landets bedste hjerner inden for flere felter – og det haster.

For det første må Folketinget og myndigheder stå sammen om en opfordring til samfundssind. Det næste hygiejneråd til borgerne må lyde: Bliv vaccineret. Det er et enkelt budskab, som sagtens kan blive forplumret af hæren af spindoktorer, opfostret i Danmarks Socialdemokratiske Ungdom, som befolker ministerier nu om stunder, og som er opdraget til altid at have politiske modstanderes ulykke som førsteprioritet, ikke nationens ve og vel.

Der skal derfor lyde en opfordring til at indkalde Danmarks dygtigste kommunikatører, psykologer og læger og lade dem lægge en kommunikationsplan, der kan øge den folkelige tillid til vaccinationerne.

For det andet skal befolkningen have mere vished for, at staten er forberedt på kompleksiteten af det forestående vaccinationsprogram. Internationale eksperter inden for supply chain management kalder distributionen af vacciner til det meste af verdens befolkning for den største logistiske operation siden Anden Verdenskrig.

Alene fra USA er det beregnet, at 8.000 fly skal på vingerne for at transportere vaccinerne. Nogle af vaccinerne skal for eksempel opbevares konstant i minus 70 grader, og kun meget få lokaliteter – primært sygehuse – har i dag de nødvendige faciliteter til det.

Meget kan gå galt i sådan en operation. Inden for fødevarebranchen, der er vant til at transportere varer på køl og frys, arbejder man med en spildprocent på grund af tekniske svigt og menneskelige fejl i de mange led fra producent til kunde.

Det samme vil være uomgængeligt i transporten og håndteringen af vacciner, og det er formentlig en af grundene til, at Danmark med sine cirka seks millioner indbyggere har bestilt 15 millioner vaccinedoser.

Hvis det ikke allerede er sket, bør myndighederne derfor samle de skarpeste hjerner inden for logistik og supply chain management fra det private erhvervsliv og sikre deres opbakning til, at udrulningen af vaccineprogrammet bliver sikker, hurtig og effektiv, kort sagt best of class. Også det kan bidrage til at øge folks tillid til operationen.

Nordjylland, Danmark og resten af verden er på vej ind på opløbsstrækningen i denne hidtil ulige kamp mod corona-virussen. Vi har ikke råd til at tabe den. Det gør vi heller ikke, og det behøver ikke ende i tvang. Men det kræver, at lidt flere iblandt os bliver overbevist om at tage et stik for holdet.