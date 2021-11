Mads Duedahl er ny formand for regionen: - En historisk dag

Henimod halv tre natten til onsdag stod det klart, at det politiske flertal i Region Nordjylland for første gang er blåt - men der gik mere end en time, inden de borgerlige partier meldte ud, hvem der skal være formand for det nye regionsråd. Socialdemokratiet har haft magten siden regionerne blev oprettet pr 1. januar 2007 - og endda siden 1978, da regionen stadig var et amt - men til nytår er det en venstremand, der sætter sig i formandsstolen.

37-årige Mads Duedahl er manden. Han har de seneste otte år været rådmand i Aalborg Kommune, men lod sig friste til at stille op til regionalvalget, da Venstre på landsplan udpegede Region Nordjylland som et sted, der kunne vindes.

Og det lykkedes altså. Du kan se mandatfordelingen i grafikken herunder:

(Klik på ikonet "mandater" i grafikken for at se hvordan vælgerne fordelte pladserne)

Den borgerlige sejr kom først og fremmest i hus, fordi Venstre holdt fast i sit mandattal og ikke mindst, at Det Konservative Folkeparti gik tre mandater frem, og at Nye Borgerlige kom ind med to mandater. At dømme efter trafikken på gangene i regionsgården var det imidlertid valgets store taber, Dansk Folkeparti, der voldte de største problemer for det spinkle borgerlige flertal. Partiet gik fra fire til bare ét mandat, men altså det mandat, der skilte blå blok fra rød.

- En historisk dag, lød det fra Mads Duedahl, da han kom ud efter forhandlingerne med de blå partier.

Per Larsen fortæller, at Det Konservative Folkeparti får mulighed for at få næstformandsposten i regionen.

Tidligere rådmand i Aalborg Kommune, Tommy Eggers, havde en travl aften som forhandler for Dansk Folkepartis ene mandat, Ib Madsen.

Mens de borgerlige partier forhandlede, sagde Ulla Astman:

- Jeg er da ked af resultatet, men er også afklaret med det. I 14 år har arbejdet som regionsformand været et af omdrejningspunkterne i mit liv, så det bliver da underligt at skulle stoppe. Men nu får jeg masser af fritid, og slipper for at tale så meget med journalister.

Ulla Astman fortsætter i regionsrådet, men det – siger hun selv – bliver fra bagerste række, og hun vil ikke være partiets spidskandidat om fire år.

- Nu skal jeg ud at finde et job. Jeg er 51 år, så pension er slet ikke på tale, siger den afgående regionsformand.