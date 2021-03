For første gang: Sydafrikansk corona-variant fundet i Nordjylland

NØRRESUNDBY:Så er den sydafrikanske variant af covid-19 virusset fundet i Nordjylland. Det bekræfter overlæge Charlotte Hjort, der er enhedschef i Styrelsen for Patientsikkerhed.

I en mail til NORDJYSKE skriver hun, at tilfældet er fundet i Lindholm hos en beboer i en lejlighed, som er ejet af Sundby-Hvorup Boligselskab.

Det er første gang, den sydafrikanske variant er fundet i Nordjylland, bekræfter overlægen.

"Der er tale om tilfælde af den sydafrikanske variant", lyder svaret fra overlægen, der på spørgsmålet om varianten tidligere har været konstateret i Nordjylland svarer "Nej".

"Styrelsen for Patientsikkerhed er på nuværende tidspunkt orienteret om, at der i det pågældende område på nuværende tidspunkt er tale om ét tilfælde af smitte med den sydafrikanske variant", lyder det i det skriftlige svar fra overlægen.

Der er endnu ikke klarhed over, hvordan varianten er kommet til Nordjylland.

Skal der iværksættes nye tiltag/skærpede tiltag i forbindelse med smitteopsporing og i givet fald hvilke?

"Når Styrelsen for Patientsikkerhed af Statens Serum Institut bliver orienteret om, at der er konstateret smitte med eksempelvis den sydafrikanske variant, foretager Styrelsen for Patientsikkerhed intensiveret smitteopsporing. Styrelsen kontakter i første omgang både den smittede og den smittedes nære kontakter igen. Herudover kontakter styrelsen også de nære kontakters nære kontakter."

Er der noget beboere i området skal være specielt opmærksomme på i forbindelse med varianten?

Styrelsen for Patientsikkerhed opfordrer til, at beboerne i området generelt er opmærksomme på at følge anbefalingerne om god hygiejne og ekstra grundig rengøring samt at lade sig teste og isolere efter retningslinjerne.

Smitteudbrud i Lindholm

Nørresundby har den seneste uge været præget af høje smittetal, og derfor vakte det heller ikke undren hos direktør for Ældre- og Handicapforvaltningen i Aalborg Kommune, Jan Nielsen, da Styrelsen for Patientsikkerhed opfordrede kommunen til at tage kontakt til de lokale boligselskaber i Lindholm-området.

Kommunen bad boligselskaberne om at hænge sedler op, så beboerne blev gjort opmærksom på, at der var mange smittetilfælde i området.

Sundby-Hvorup Boligselskab har hængt denne seddel op i opgangene i flere af deres afdelinger i Lindholm. Foto: Henrik Louis

Jan Nielsen vidste dog ikke, at årsagen var det første smittetilfælde med den sydafrikanske corona-variant i Nordjylland.

- Det er nyt for mig, og det er selvfølgelig træls, siger han til NORDJYSKE.

- Men det var jo nok bare et spørgsmål om tid, før vi ville få det første tilfælde i en by af Aalborgs størrelse.

Han forklarer, at kommunen følger retningslinjerne, som løbende bliver udstukket fra Styrelsen for Patientsikkerhed, men han vil gerne opfordre borgerne generelt i kommunen til at lade sig teste.

- Gerne to gange om ugen. Det er den eneste måde, vi kan få brudt smittekæderne på, siger han.

Vacciner virker stadig

I forbindelse med det første fund af den sydafrikanske virusvariant i Danmark, understregede Statens Serum Institut, at vaccinerne fortsat forventes at virke mod dem.

- Selvom der nu er fundet varianter med mutationer med forventet nedsat følsomhed for antistoffer, betyder det ikke, at vaccinerne ikke vil virke, men de nye varianter overvåges tæt, sagde virolog Anders Fomsgaard fra SSI i midten af januar.

Coronavarianten har det mundrette navn B.1.351/501Y og blev oprindelig påvist i Sydafrika. Den vurderes ligesom den engelske coronavariant at være mere smitsom.

Indtil nu er der kun fundet et tilfælde af den variant, men Nørresundby har den seneste uge haft høje smittetal. Du kan læse mere om det i artiklen herunder.