For tre år siden afleverede Mie sin søn i pasning for sidste gang: - Der findes ikke et barn, der har brug for at gå i institution

BRØNDERSLEV:Mie Storms søn plejede ikke at græde, men det gjorde han denne morgen, da hun afleverede ham i pasning. Det samme gjorde hun selv – i bilen på vej til arbejde og da hun stemplede ind på jobbet. Faktisk det meste af dagen.

Gennem Thors første tid i pasning var Mie Storms undskyldning over for sig selv, at ”han jo ikke var ked af det”, når hun tog af sted. Måske fordi hun afledte ham – eller narrede ham, som hun udtrykker det i dag. Og når han så var ude af syne, gik hun. Også for at skåne sig selv for sin søns reaktion.

På det tidspunkt – i begyndelsen af 2017 – var Thor cirka ét år gammel, og i starten forstod han ikke, hvad der foregik. Men jo flere gange Mie Storm forlod ham, jo hurtigere voksede både hans bevidsthed og hans mors knude i maven.

BLÅ BOG: MIE STORM Født 1988. Hjemmegående forælder til to børn. Arbejder som selvstændig fra hjemmet i Tylstrup. Stifter af Kulturkritisk Forum, www.kulturkritiskforum.dk og på Instagram og Facebook under @kulturkritiskforum. Uddannet cand.mag. i anvendt filosofi med speciale i psykiatri. Har blandt andet arbejdet som udviklingskonsulent og koordinator inden for psykiatri- og asylområdet. Formidler gennem foredrag, podcasts, kurser, sociale medier og samarbejder med fagfolk og forskere. Skriver derudover klummer i Dagbladet Politiken og deltog for nylig i programmet Debatten på DR2. VIS MERE

Denne morgen kunne følelsen ikke bare fejes væk. Tårerne blev ved med at vælte ud – først af Thor og så af Mie – og den ubehagelige fornemmelse i kroppen spurgte hende, hvorfor i alverden hun hver eneste morgen – igen og igen og igen – tog en beslutning, der stred så radikalt imod hendes vilje.

Med Mie Storms egne ord befandt hun sig i en rendyrket kultur-natur-konflikt: På den ene side adlød hun samfundsnormen – den, der fortæller, at børn til arbejdende forældre skal i institution uden diskussion. På den anden side handlede hun i dyb strid med alle de signaler, kroppen sendte.

Da hun mødte på arbejde, blev hun konfronteret af hurtige kommentarer, der gemte sig bag normen. Nogle forsøgte at trøste hende, mens andre kaldte hende en hønemor. Men ingen forholdt sig konkret til de tanker og følelser, der havde overmandet Mie Storm.

- Sådan er det bare