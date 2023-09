Forældre har svært ved at overholde reglerne: - Det er dumt, forkert eller farligt

De er til for at gøre det mere sikkert for eleverne at komme i skole, men det kan være med livet som indsats at trække i den gule refleksvest.

Skolepatruljen landet over oplever jævnligt, at trafikanter ikke overholder reglerne - for eksempel ved at køre over for rødt eller træde lidt for hårdt på speederen.

Og det er både dumt, forkert og farligt, mener eleverne.

Tusindvis af sigtelser

Politiet har haft ekstra travlt i forbindelse med skolestarten, hvor de jævnligt har måtte finde bødeblokken frem.

En stikprøve, som Rådet for Sikker Trafik har foretaget blandt fem af landets politikredse viser, at over 4600 trafikanter fik en sigtelse med på vejen i forbindelse med skolestarten i august.

Alene i Nordjylland blev det til 574 sigtelser i løbet af skoleårets første to uger.

- Det skal være trygt for skoleeleverne at krydse vejene, og det skal være trygt for skolepatruljerne at passe deres arbejde, siger Liv Kofoed-Jensen, seniorprojektleder i Rådet for Sikker Trafik i en pressemeddelelse.

Organisationen opfordrer derfor de voksne til at vise hensyn og være gode eksempler, når de kører i nærheden af skoler. For eleverne lægger i høj grad mærke til de voksnes adfærd i trafikken.

En undersøgelse fra Rådet for Sikker Trafik viser nemlig, at otte ud af ti skolepatruljeelever har lagt mærke til voksne, der overtræder reglerne i trafikken.

Det kan være billister eller cyklister, som ikke respekterer det røde lys eller som bruger håndholdt mobiltelefon i trafikken.

- Det er tydeligt, at skolepatruljeelevernes kompas i forhold til trafiksikkerhed peger den rigtige vej. De fleste synes nemlig, at det er dumt, forkert eller farligt, når voksne kører for hurtigt eller kigger på telefonen bag rattet. Vi ved også, at skolepatruljearbejdet får elever til at blive bedre til at passe på sig selv i trafikken og være mere ansvarsbevidste, så helt overordnet har skolepatruljerne værdierne i orden, lyder det fra Mikkel Klausen, chef for uddelinger, udvikling og kommunikation, LB Forsikring.