Fra aldrende og tandløs politiker til fremskridtets mand

“Madam Speaker. Madam Vice President. No president has ever said those words from this podium — and it’s about time.” Den amerikanske præsident havde en naturlig, anderledes indledning, da han onsdag holdt tale i Kongressen. Men adresseringen af, at han havde to kvinder i ryggen, var langt fra det eneste nye i talen.

Inden Joe Biden overtog posten, var han af mange blevet dømt som en overgangsfigur. En aldrende mand og tandløs politiker med tilnavnet Sleepy Joe. Ham som stod tilbage, da Trump blev fravalgt. En mand som stod med den ene fod i graven både politisk og …

Nu er han i stedet billedet på overraskelsen, der kan ende med at få enorm betydning for det amerikanske samfund. Talen bebudede reformer, der kommer til at forandre USA som vi kender det.

Blandt emnerne var tidlig adgang til skole, mulighed for to års gratis universitetsuddannelse, betalt sygeorlov, skattereformer med bedre vilkår for arbejderklassen og en politireform på årsdagen for George Floyds død. Forandringer, som samtidig er en god reminder om, hvor lige muligheder vi faktisk har i det danske samfund. At det ikke er økonomien, der spænder ben for at udnytte sit potentiale og udfolde sine ambitioner.

Det er samtidig også en vigtig påmindelse om, at forandring og fremskridt kan komme fra mange kanter. Udvikling kommer fra dem med øjnene rettet mod det. Det er ofte de nye generationer, som ikke er fedtet ind i for meget ’plejer’ og strukturer, der er blevet til vaner. Men det kan komme alle steder fra. Det er tankesættet, der tæller. Hvad ens øjne og ører er rettet mod. Som bekendt er det vi finder, oftest det vi kigger efter. Biden har øjnene solidt rettet mod at forbedre det amerikanske samfund og gøre den amerikanske drøm virkelig for en større del af befolkningen

Vilje er et andet vigtigt element, som heller ikke er afhængig af fødselsåret. Joe Biden har vist sig at være væsentligt mere stålsat end de fleste havde forestillet sig. Uden stort postyr har han arbejdet sig fremad efter en plan, også når han blev kritiseret som tavs eller fraværende. Ovenpå en periode med en præsident, der larmede så meget, at ingen efterhånden lagde mærke til politikken, er det en stærk kontrast med en præsident, der på råber sig arbejdsro. Det er dog ikke det samme, som at der ikke sker noget. Han sagde det selv i talen i forhold til at genopbygge tilliden mellem ordensmagten og det folk de tjener: produktive diskussioner er gode og samarbejde er nødvendigt, ”but let’s get it done next month.” Handling kræves.

Joe Biden bliver muligvis en overgangsfigur. Det bliver dog i en helt anden betydning end først antaget. Det bliver overgangen til et nyt USA, med styrket sammenhængskraft og måske faktisk tættere på idealerne om de frie og modige.