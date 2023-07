Forbud mod autocampere ved populær badestrand - for Mette og Axel gør det ingen forskel

Her er det godt at komme indenfor: I en nordjysk kælder ligger 2500 flasker ikonisk øl gemt Det hele startede som et skørt indfald over et glas porter om eftermiddagen 31. december 2017. Her opstod ideen: Hvorfor ikke købe en årgang Limfjordsporter, gemme flaskerne og smage, hvordan øllet udvikler sig over årene