Forbud mod minkavl til 2022: - Det er simpelthen et farvel til erhvervet

NORDJYLLAND:Regeringen har nu offentliggjort et lovforslag, der forbyder minkavl i Danmark indtil 2022.

Det kommer på baggrund af, at det kom frem, at regeringen ikke havde hjemmel i loven, da statsminister Mette Frederiksen (S) i sidste uge sagde, at alle mink skulle aflives.

Hvis lovforslaget bliver stemt igennem, kan det være et permanent farvel til dansk minkavl, ifølge Ole Bakke, repræsentant for Nordjyllands Pelsavlerforening ved minkavlernes brancheorganisation Kopenhagen Fur.

- Det betyder jo, at der ikke kan være minkavl i Danmark det næste år og sandsynligvis også derefter. Hvis ikke der er nogle avlsdyr til 2022, så kan jeg ikke se nogen anden udvej, siger han til NORDJYSKE.

Der kan være nogle få, der starter op igen, men minkavl vil aldrig blive så stort igen, lyder vurderingen.

Farvel til erhvervet

Årsagen til, at minkavl nu muligvis forbydes i Danmark, er en mutation af coronavirusset, cluster 5. Mutationen sker i mink, og virusset kan føres videre til mennesker. I værste fald kan mutationen hindre en effektiv vaccine mod corona.

Lovforslaget kommer ikke bag på Ole Bakke.

- Det var, hvad vi kunne forvente, så de kunne få hjemmel til det, de har gang i.

Aflivningen af flere millioner mink er gået i gang, og fokus fra Kophagen Fur er lige nu at få aflivet dyrene og bagefter kigge på erstatningsspørgsmålet.

- Så langt som det er nået nu, så er det simpelthen et farvel til erhvervet. Det må vi erkende. Avlerne er utroligt langt med at aflive mink, så der er ikke meget tilbage, siger Ole Bakke.

I lovforslaget estimeres processen med aflivninger af alle minkene i Danmark at koste staten fem milliarder kroner.