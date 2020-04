Fordobling: Så mange hospitalsansatte er smittet med corona i Nordjylland

Den gradvise åbning af samfundet efter corona-lukningen er i gang. Mandag åbner frisørerne, tatovørerne og massørerne og hospitalerne begynder også den gradvise genåbning.

Ifølge Sundhedsstyrelsen kommer genåbningen til at betyde flere coronasmittede i samfundet generelt, men også på hospitalerne.

I Region Nordjylland opgjorde man i starten af april tallene for, hvor mange hospitalsansatte, der var konstateret smittet med corona-virus.

Dengang var tallet 14, men nu er antallet af konstateret smittede steget til 34.

- Tallet er steget i den seneste periode, hvor vi netop har testet langt mere personale, og det vil vi fortsat gøre, så det er naturligt, at vi ser den udvikling i tallet fra 14 til 34, skriver regionsdirektør i Region Nordjylland Christian Boel i et skriftligt svar til NORDJYSKE.

Han er tilfreds med tallene og at der nu bliver testet endnu flere sundhedsansatte.

- Jeg har det godt med, at vi tester personale i langt større grad, fordi det kan være tryghedsskabende for medarbejderen at få afklaret om man har været syg med corona eller ej. Det kan også medvirke til en hurtigere raskmelding af vores medarbejdere, skriver han.

På militærets område på Aalborg Kaserne har Rigspolitiet opsat hvide telte, som sandsynligvis skal bruges til at øge testkapaciteten endnu mere, men hverken Rigspolitiet eller Sundhedsstyrelsen vil sige ret meget om situationen.

I den seneste rapport, som Statens Serum Institut har udgivet den 19 april, skriver de, at der i Nordjylland er 342 konstaterede smittetilfælde af corona-virus. Sammenholder man de tal med tallene fra regionen viser det, at omkring ti procent af de konstateret smittede i Nordjylland er ansatte på hospitalerne.

