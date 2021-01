Formand for Venstre i Hobro melder sig ud: En meget trist og rørende dag

HOBRO:De seneste måneders interne uroligheder i Venstre har betydet, at mange vælgere har sagt farvel til partiet - og nu har formand for Venstre i Hobro - Marianne Eiby - også valgt at melde sig ud og aflevere partimedlemskortet.

- Det er en meget trist og rørende dag, men jeg står ved min beslutning. Entusiasmen og lysten til at arbejde og kæmpe for partiet er der ikke mere, og så skal man stoppe, siger Marianne Eiby, der ikke lægger skjul på, at det specielt er behandlingen af Inger Støjberg, og at Støjberg ikke længere er næstformand i partiet, der er årsagen til udmeldelsen.

- Jeg synes, at man smider et guldæg ud. Det er en katastrofe for at sige det mildt, siger hun.

Selv om Marianne Eiby først i dag meldte sig ud af partiet og orienterede partiet, kredsforeningen og Venstres byrådsmedlemmer i Mariagerfjord Kommune, er det ikke en beslutning, som er truffet i løbet af dagen.

- Allerede i forbindelse med Jakob Ellemann-Jensens udtalelser imellem jul og nytår besluttede jeg, at den uordentlighed kan jeg ikke se mig selv som en del af, siger Marianne Eiby, der lige skulle have dagens ekstraordinære landsmøde med for at mærke stemningen i partiet.

Eiby har været medlem af Venstre i 10 år og heraf de seneste to som lokalformand.

- Jeg har været rigtigt glad for at være med i Venstre og synes, at vi har haft et rigtigt godt samarbejde i den lokale partiforening. Derfor er det også en mærkelig dag for mig, og jeg har en mærkelig følelse ved ikke længere at være medlem, siger hun.

Marianne Eiby har ikke drøftet beslutningen om at melde sig ud af partiet med den lokale bestyrelse, men hun fortæller, at yderligere to bestyrelsesmedlemmer i den lokale partiforening har meldt sig ud.

Ikke på vej til nyt parti

Marianne Eiby var indtil februar 2010 formand for i bestyrelsen i Det Konservative Folkeparti i Mariagerfjord Kommune, men på grund af interne uoverensstemmelse i bestyrelsen, valgte Eiby, at trække sig som formand, melde sig ud af partiet og melde sig ind i Venstre.

Lige nu har Marianne Eiby dog ingen planer om at melde sig ind i et nyt parti.

- Jeg har ikke meldt mig ind i et andet parti, og det kommer jeg heller ikke til lige nu. Jeg vil lige se, hvordan vinden blæser, siger hun.

Der har igennem noget tid været rygter om, at Inger Støjberg kunne være på vej til at skifte parti til Nye Borgerlige eller Dansk Folkeparti, men det bliver i så fald uden Marianne Eiby.

- Jeg er stadig liberal og kan lige nu ikke se mig selv i et af de partier. Så lige nu står jeg udenfor og skal have tid til at sunde mig og trække vejret siger hun.

Og hun afviser heller ikke et comeback til Venstre.

- Jeg er ikke nødvendigvis færdig med Venstre i al fremtid. Jeg er bare færdig med partiet, som det er lige nu, siger hun og peger specifikt på ledelsesstilen fra formand Jakob Ellemann-Jensen.

- Lysten til at deltage i Venstre, som det ser ud i dag, er simpelthen væk, siger hun.