Forskere afviser, at kosttilskud kan forebygge COVID-19

Af Anne Ringgaard, Videnskab.dk

VIDENSKAB:Glem alt om mundbind - og bekæmp i stedet COVID-19 med D-vitamin, C-vitamin, selen, Rød Solhat og zink.

Sådan lyder anbefalingen fra læge Claus Hancke, blandt andet i et videointerview bragt på det digitale medie Free Observer, skriver videnskab.dk.

I interviewet påstår Claus Hancke, at der er videnskabelig dokumentation for, at man kan forebygge smitte og akut luftvejsinfektion forårsaget af COVID-19 ved at booste sit immunforsvar med kosttilskud.

"Der er høj signifikant statistisk sikkerhed på effekten," siger han og tilføjer:

"Det er solid videnskab, der er på det her. Men man negligerer det."

- Noget sludder

Det lyder næsten for godt til at være sandt, at man kan beskytte sig mod COVID-19 med kosttilskud. Og det er det desværre også:

- Sikke noget sludder, udbryder Susanne Gjedsted Bügel overfor Videnskab.dk.

Hun er professor i forebyggende og klinisk ernæring ved Københavns Universitets Institut for Idræt og Ernæring.

Påstanden om, at man bliver modstandsdygtig overfor en virusinfektion som COVID-19, hvis man tager kosttilskud, er direkte uansvarlig, vurderer professoren, som forsker i kroppens optag af vitaminer og mineraler.

- Claus Hancke er læge og burde vise ansvarlighed over for folks helbred. Det gør han ikke, når han siger, at man bare skal tage kosttilskud, og så undgår man corona, siger hun og tilføjer frustreret:

- Hvorfor er der så mange uansvarlige eksperter, som fylder folk med nonsens?

- Det er helt sort

Samme melding kommer fra Henrik Ullum, der er klinisk professor i immunologi ved Københavns Universitet og Rigshospitalet.

- Det er helt sort, det Claus Hancke siger. At der skulle være magiske, enkelte ting som vitamintilskud, der kan booste et immunforsvar, er aldrig vist videnskabeligt, siger Henrik Ullum.

- Immunforsvaret er en toptunet maskine, som er udviklet over mange tusinde års evolution. At tro, at man med et enkelt mirakelmiddel som vitamintilskud kan optimere det, så man er beskyttet mod virus, er naivt, fortsætter han.

- Man kan ikke sidde det overhørig

Videnskab.dk har kontaktet Claus Hancke og bedt ham uddybe, hvilken forskning der giver evidens for, at man kan forebygge COVID-19 med kosttilskud, som han siger i videointerviewet på Free Observer.

Han nævner en artikel i BMJ.

- Den viser, at D-vitamin i den grad kan øge overlevelsen og reducere symptomerne på SARS (Severe Acute Respiratory Syndrom), siger Claus Hancke blandt andet.

- Der er meget litteratur, både gammel og ny, som man ikke skal sidde overhørig. Specielt ikke, når der er tale om fuldstændig uskadelige midler, mener han.

Kosttilskud kan gøre skade

Forskerne, som videnskab.dk har talt med, har en anden opfattelse. De advarer mod Claus Hanckes udsagn om, at det er uskadeligt at tage vitaminpiller, mineraltilskud og naturprodukter.

- Det er farligt at begynde at anbefale den slags som forebyggelse eller behandling. Hvis der var lavet studier, som har vist, at det virker og styrker immunforsvaret, er det en anden sag - det er der bare ikke, siger Henrik Ullum.

- Hvis man overdoserer, er der potentielt risiko for at gøre skade, fortsætter han.

Kun hvis man er i decideret underskud af vitaminer eller mineraler, fordi man spiser for lidt eller for ensformigt, kan kosttilskud være gavnlige, men selv da er der ingen evidens for, at de direkte booster immunforsvaret.

