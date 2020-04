Forskere: Hvis vi handler lige nu, kan vi banke corona-smitten i bund

DANMARK:Med den rigtige smitteopsporing og karantænestrategi kan Danmark banke corona-smitten i bund og genåbne hurtigere.

Det skriver to epidemiforskere i en kommentar i mediet Forskerzonen, der er en del af Videnskab.dk.

Her fastslår forskerne, at vi netop nu har en »en gylden mulighed« for at få bugt med virussen.

- Og den mulighed bør vi gribe. Prisen er, at der ikke opbygges immunitet i befolkningen, når smittetrykket holdes lavt, skriver Lone Simonsen, professor i epidemiologi på Roskilde Universitet, og Viggo Andreasen, lektor i biologisk matematik ved samme universitet, i kommentaren på Videnskab.dk.

Efter en effektiv nedlukning er epidemien nemlig bremset op i Danmark. Antallet af indlæggelser er faldet markant, mens smittetrykket ser ud til at være under kontrol.

Tid til karantæne og smittesporing

Den oprindelige strategi var, at vi i Danmark skulle flade smittekurven ud, så vi med tiden kunne opbygge flokimmunitet uden at overbelaste sundhedsvæsenet.

Den strategi var nyttig i begyndelsen af epidemien, men nu foreslår de to forskere en alternativ karantæne-strategi, som de selv har regnet på ud fra den nuværende situation i Danmark:

- Vi kan teoretisk set ’springe’ mere end halvandet år frem i forløbet på denne vis, lyder det i kommentaren på Forskerzonen.

- Vi kan lige nu forsøge at udnytte det lave antal smittede til at banke CoV-SARS-2 næsten helt ned og fastholde det lave niveau med en kombination af karantæne, smitteopsporing samt en brøkdel af de nuværende tiltag for at holde social afstand, skriver Lone Simonsen og Viggo Andreasen desuden.

I sidste ende vil karantæne-strategien, der allerede bruges i Norge og Island, muliggøre en hurtigere åbning af samfundet, vurderer de to epidemiforskere.

Flere tests skaber nye muligheder

Lone Simonsen og Viggo Andreasen mener, at den nye danske testindsats, hvor mildt syge, sundhedspersonale og andre, der arbejder med risikogrupper, også kan testes, skaber mulighed for den såkaldte karantæne-strategi:

- Myndighedernes nye testindsats mangler nu ’kun’ at blive suppleret med en helhjertet og robust karantænepolitik, hvor alle smittede tilbydes ophold uden for eget hjem.

- Der er i princippet intet til hinder for, at vi hurtigt indfører en karantænepolitik – hotellerne står tomme, så der er masser af værelser til isolation, og det er alt andet lige billigere end at holde samfundet lukket, skriver Lone Simonsen og Viggo Andreasen.

Ulempen ved strategien er, at der ikke opnås immunitet i befolkningen, men alternativet er at vente på en usikker flokimmunitet, som der lige nu ser ud til at være lang vej til at opnå, påpeger de to epidemiforskere.

