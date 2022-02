Forslået cyklist flygtede fra overfaldsmænd - nu søger politiet vidner

FREDERIKSHAVN:Ganske umotiveret blev en 16-årig dreng fredag aften 18. februar klokken 23.40 anråbt, overfaldet og tildelt knytnæveslag af to mænd, da han cyklede mod sydvest på Abildsgårdsvej mellem Lundevej og Rimmens Allé i Frederikshavn.

Det skriver Nordjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Forud for overfaldet havde de to gerningsmænd råbt efter den 16-årige cyklist. Da den unge mand henvendte sig til de to mænd, slog de ham i ansigtet og i maven.

Trods slagene var den 16-årige selv i stand til at flygte fra stedet.

- Offeret kom op på sin cykel igen, og han cyklede bort fra de to overfaldsmænd, siger politikommissær Michael Elkjær, der leder efterforskningen af sagen.

Politiet søger nu vidner i sagen.

- Vi søger efter vidner, der har set voldsepisoden, men også andre, der har oplysninger i sagen, er velkommen til at kontakte os.

- Det er vigtigt, at vi får sagen opklaret, så gerningspersonerne kan blive stillet til regnskab for deres handlinger, lyder det klare budskab fra politikommissæren.

Den 16-årige beskriver de to overfaldsmænd som dansktalende og robuste af bygning. Den ene var iført dunjakke, og den anden en hættetrøje, hvor hætten var trukket op om hovedet.

Har du oplysninger i sagen, skal du ringe til politiet på telefon 114.