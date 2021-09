Forsøg: Fartgrænsen sættes ned til 40 km/t på udvalgte steder

NORDJYLLAND:Du skal selvfølgelig altid holde godt øje med farttavler, når du kører bil. Men fra november bør du være ekstra opmærksom - især, hvis du ofte kører et sted, hvor fartgrænsen er 50 kilometer i timen. For måske er den blevet sat ned til 40.

Transportministeriet vil give 15 kommuner landet over mulighed for at deltage i en forsøgsordning, der gør det lettere at sænke de lokale hastighedsgrænser fra 50 til 40 kilometer i timen.

- Lavere lokale hastighedsgrænser kan være med til at give større trafiksikkerhed. Flere kommuner har ønsket bedre muligheder for at sænke hastigheden i udvalgte områder, og derfor laver vi nu en forsøgsordning, der giver 15 kommuner mulighed for at prøve det af. På den måde kan vi få nogle erfaringer, der forhåbentlig giver en bedre trafiksikkerhed på længere sigt, siger transportminister Benny Engelbrecht i en pressemeddelelse.

De udvalgte strækninger vil være veje eller nærmere afgrænsede områder i tættere bebyggede områder, hvor vejen ikke har væsentlig betydning for den generelle trafikafvikling. Udvælgelsen vil ske i samarbejde med politiet.

- Jeg håber, at vi med denne forsøgsordning får afprøvet muligheden flere forskellige steder i landet, så vi får så godt et grundlag som muligt for at træffe en endelig afgørelse. Trafiksikkerheden skal tages meget alvorligt, og derfor har jeg også lyttet til alle relevante parters input til ordningen, så vi kan få de bedste resultater til gavn for borgernes sikkerhed, fortæller ministeren.

De 15 kommuner bliver efter en ansøgningsproces udvalgt af Vejdirektoratet i løbet af efteråret, hvorefter forsøgsordningen forventeligt træder i kraft i begyndelsen af november 2021.

Forsøgsordningen vil vare i tre år.

