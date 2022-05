Forsøgte at hive pengeautomat ud af mur: Se dom over fem rumænere

HJØRRING/HUNE:Natten til søndag 16. januar 2022 havde fem rumænske mænd udset sig til at blive en hel del rigere - ikke ved ærligt arbejde, men ved at flå en pengeautomat ud af en væg hos Sparkøbmanden på Stenmarksvej i Hune og tilegne sig indholdet - godt 250.000 kroner.

Men de blev slemt skuffede. For selv om de med en stålwire forsøgte at hive automaten fri af væggen, så var de blevet spottet og anmeldt til politiet.

Det lykkedes umiddelbart efter det voldsomme tyveriforsøg for politiet at anholde en 19-årig rumænsk mand på Luneborgvej i Tylstrup, hvor han kørte i Ford Mondeoen, som var blevet set på noget videoovervågning nær købmandsbutikken i Hune.

Og politiet stoppede simpelthen alt, hvad der kom kørende ad på de nærliggende og så mistænkeligt ud.

Det lykkedes de øvrige tre rumænere at flygte fra gerningsstedet ud over nogle marker ved Hune. Ifølge politiets teori blev de så senere samlet op af den femte mand, der var kørt til Hune i en Toyota Aygo.

- Politiet kiggede efter anholdelse af føreren i Ford Mondeoen i den 19-åriges mobiltelefon, og her fandt betjentene frem til en adresse på et sommerhus i Fårvang. Så mens den 19-årige søndag blev fremstillet i grundlovsforhør ved Retten i Aalborg, så kørte betjente til sommerhuset i Fårvang lidt nord for Silkeborg. Her fandt de yderligere fire rumænske statsborgere, som alle blev anholdt, forklarer anklager Thomas Klingenberg, Nordjyllands Politi.

De fire blev så fremstillet i grundlovsforhør mandag 17. januar, og alle fire har siddet varetægtsfængslet, indtil sagen kom for Retten i Hjørring tirsdag.

Her blev de alle fem, der er i alderen fra 19 til 38 år gamle, i forening dømt for tyveri af særlig grov beskaffenhed. Det gav 10 måneders fængsel og en udvisning af Danmark med indrejseforbud i seks år, oplyser Thomas Klingenberg.

Dertil kommer, at de fem skal betale sagens omkostninger samt for de ødelæggelser, der skete på pengeautomat og købmandens hus i Hune - godt 11.000 kroner.

Tre af de tiltalte erkendte allerede i grundlovsforhørene, at de havde været med ved indbrudsforsøget i pengeautomaten. I retten kunne en fjerde af de fem også erkende sig skyldig.

Men hele vejen undervejs i retssagen nægtede en af de fem - den 38-årige - at have været involveret i tyveriet.

- Men blandt andet ved hjælp af ANPG-oplysninger - den automatiske nummerpladegenkendelse - på mandens Toyota Aygo og tjek af mobilmaster kunne politiets efterforskere placere ham i nærheden af gerningsstedet og dokumentere, at han var kørt gennem Limfjordstunnelen på tidspunkter, der passede set i forhold til gerningstidspunktet. Han havde også været med hele vejen fra de landede i København til de lejede sommerhuset og boede der, forklarer Thomas Klingenberg.

Det var også 38-årige, der ifølge politiets efterforskning havde samlet de tre sidste mænd op efter flugten fra gerningsstedet i Hune og kørt de fire tilbage til sommerhuset i Fårvang, hvor de fire altså blev anholdt om mandagen efter forsøget på tyveriet fra pengeautomaten i Hune.

De fem rumænske statsborgere modtog alle dommen.