Ung mand forsøgte at slukke ild: Så gik det helt galt

AALBORG:Tirsdag aften måtte Nordjyllands Beredskab rykke ud til en lejlighed på Helgolandsgade i Aalborg. Der var gået ild i et køkken i en lejlighed på 4. sal.

Den eksakte brandårsag er ikke fundet, men det forlyder, at der er gået ild i en gryde med olie.

- Og da vi kommer, ser vi en bruser, der løber for fuld drøn. Det kunne godt ligne, at man selv har forsøgt at slukke ilden, og det gjorde, at der var en meget voldsom brand i køkkenet, siger Jakob Schmidt, indsatsleder fra Nordjyllands Beredskab.

I lejligheden var en ung mand, som er kørt på skadestuen med røgforgiftning.

Skader i tre lejligheder

Nordjyllands Beredskab frygtede, at branden var spredt til loftrummet gennem emhætten, derfor skar brandfolkene hul op til loftrummet.

- Der var begyndende brand deroppe, men det nåede vi heldigvis at stoppe. Der var lige 5-10 minutter, hvor vi holdt vejret, fordi det kunne være gået begge vej, siger indsatslederen.

En blanding af at køkkenet i lejligheden var af træ sammenholdt med, at fundamentet mellem lejligheden ligeledes er af træ, skulle der en del vand til for at slukke branden, forklarer Jakob Schmidt.

- Derfor er lejligheden totalskader, og lejligheden nedenunder er vandskadet og lejligheden nedenunder igen har en begyndende vanskade, siger han.

Uheldet forårsager, at både den unge mand samt underboen skal genhuses for natten.