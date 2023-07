Forstærkning til Frederikshavn White Hawks

FREDERIKSHAVN:Frederikshavn White Hawks forstærker sig med den 23-årige Eetu Mäki.

Finnen tilslutter sig White Hawks truppen i næste uge, hvor han bliver udstyret med spillertrøje nummer 16, oplyser klubben i e pressemeddelelse.

Eetu Mäki har spillet hele sin karriere i Finland, hvor han de seneste fire sæsoner har optrådt i den stærke Mestis liga. Her har han har spillet for flere forskellige klubber. Han har også været forbi den stærke finske klub Jokerit, og Frederikshavn White Hawks bliver altså han første ophold i udlandet.

-Vi har kigget på mange unge spillere, og søgt efter nogle med potentiale til at blive gode for Frederikshavn White Hawks. Jeg har i flere år fulgt Eetu Mäki, og jeg ser netop et stort potentiale i ham, som vi kan bruge i White Hawks. Han bliver en gevinst for vores offensive spil, hvor han har et godt skud, og derfor også bliver nyttig i vores powerplay, siger White Hawks cheftræner Patric Wener.

Den unge finne glæder sig til at spille for høgene.

-Jeg har hørt meget godt om dansk ishockey, og ser frem til at prøve kræfter med Metal Ligaen. Jeg er glad for at få chancen i White Hawks, som jeg også kun har hørt godt om, siger han.