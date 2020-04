Fortnite-duo slog verdensrekord: - Man vågnede sgu, da man fandt ud af, man havde klaret det

Ferslev: - Det gik meget godt, konstaterer Asger ’ADSK3R’ Lüdeking fra Ferslev, da han tager telefonen mandag eftermiddag. I baggrunden spiller Queens store hit; We are the champions – og ikke uden grund.

Sammen med sin makker Anton ’Im The T1ger’ Larsen satte de i søndags en ny verdensrekord i spillet Fortnite. Her skaffede de såkaldte PR-point på 4 internationale servere; Asien, Europa, Nordamerika Øst og Nordamerika Vest, hvilket er en ny verdensrekord. Hidtil lå rekorden på 3 servere.

- Mine forældre kom ind og sprøjtede champagne på os, fortæller Anton om fejringen, da den sidste turnering var overstået, og rekorden var i hus.

Sammenlagt havde duoen spillet Fortnite-turneringer i 12 timer, og til sidst var de da også ramt på den mentale energi.

- Vi havde det fint under de to første turneringer. Men de to sidste varede 6 timer lige ud, og der var vi presset mentalt, fortæller Asger om rekordforsøget og fortsætter:

- Man har bare lyst til at stoppe og sidde og slappe af. Man bliver så træt. Men man vågnede sgu, da man fandt ud af, man havde klaret det!

For at få verdensrekorden skulle duoen ende blandt de bedste 15 % i fire turneringer, i fire forskellige verdensdele - på den samme dag. Udfordringen lå især i, at der er stor forsinkelse, når man spiller på servere langt væk.

- Vi spiller mod folk, som spiller helt uden forsinkelse. Hos dem kører spillet helt clean, så vi spiller som om vi har verdens værste internet, fortalte Asger i torsdags, da NORDJYSKE interviewede Fortnite-duoen op til rekordforsøget.

Indehaverne af den nye verdensrekord håber nu, at resultatet kan være med til at give dem et større navn i Fortnite-miljøet. Asger og Antons næste mål er en top 10-placering til den store internationale turnering Dreamhack Leipzig, fortæller Anton.

- Vi håber, verdensrekorden kan vise, vi også hører til på den her scene.