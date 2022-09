Forudser underskud på 44 mio. kr.: Kan blive tvunget til at lukke busruter

NORDJYLLAND:Hver syvende busrute risikerer at blive nedlagt på landsplan. Det gør de som følge af, at passagerne ikke er vendt tilbage efter corona, samtidig med at brændstof priserne er skyhøje som følge af krigen i Ukraine.

Ifølge regionerne kommer der til at mange 233 millioner kroner i år.

Det vækker bekymring i Region Nordjylland, hvor der lige nu er udsigt til et underskud på 44 millioner kroner. Her ser man også stigende lønniveau, som en medvirkende årsag.

- Det er en regulær bombe under den kollektive trafik, vi står over for. Det vil have meget store konsekvenser for hele regionen, hvis der skal spares, hvad der svarer til 10 procent af det samlede budget på den kollektive trafik, siger Peder Key Kristiansen (S), formand for udvalg for Regional Udvikling og Innovation i en pressemeddelelse.

Det betyder ifølge ham, at man bliver nødt til at lukke busruter, have færre ekspressbusser og færre toge på skinnerne.

Et konkret eksempel er, at man indstillede kørslen af de fire ekspressruter fra Aalborg til Thisted, Frederikshavn, Løgstør og Farsø efter klokken 18 og i weekenderne.

Det ville give en besparelse på 11,6 millioner, hvilket altså kun er lige omkring en fjerdedel af underskuddet.

- Vi kan ikke håndtere et budgetunderskud på 44 millioner kroner, uden at det vil føre til meget konkrete og mærkbare forringelser af den kollektive trafik i Nordjylland, siger Peder Key Kristiansen.

Den pressede situation har derfor fået Regionsrådet til at gå til regeringen i håb om, at man vil tage hensyn til de høje brændstofpriser og lønudgifter i de kommende forhandlinger. Mads Duedahl (V), ønsker at der bliver taget hånd om den store udfordring.

- Vi beder regeringen om en fair kompensation for det stigende pris- og lønniveau, sådan at vi kan se borgerne i øjnene og videreføre den kollektive trafik i Danmark med et både nødvendigt og godt serviceniveau, siger regionsrådsformand Mads Duedahl i pressemeddelelsen.