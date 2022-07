Forudsigelse om ulve vækker vrede og ængstelse: - Det lyder uhyggeligt

NORDJYLLAND:- Ulve hører ikke til i Danmark!

Så tydeligt lyder budskabet fra formand for Bæredygtigt Landbrug, Peter Kiær. Det er hans reaktion på, at en ulveforsker i onsdagens NORDJYSKE kunne fortælle, at der indenfor fem år kan være op mod 100 ulve i den danske natur.

Forskeren kunne også fortælle, at flere steder i Nordjylland er særdeles egnede som levesteder for ulvene. Både Thy, Lille Vildmose og flere andre steder i regionen kan over de kommende år blive hjemsted for det kontroversielle rovdyr.

Udsigten til flere ulvepar vækker frygt, fortvivlelse og vrede blandt flere nordjyske landmænd. En frygt for om deres får bliver flænset og ædt af en sulten ulv og dens kobbel. En frygt for om ulvene gør deres heste og køer bange. Og samtidig er der tvivlen. Mange landmænd synes ikke, de har råd til at investere i ulvesikre hegn, eller at de ulvesikre hegn overhovedet er sikre. Og så er der vreden. Den består primært i, at ulven overhovedet får lov til at leve helt ureguleret i Danmark.

- 100 ulve lyder uhyggeligt. Der tænker jeg jo især som kollega til de stakkels fåreavlere, der har får i områder med ulve, og som har været rigtig hårdt ramt af angreb. Ulve passer ganske enkelt ikke ind i vores kultur, siger Peter Kiær fra Bæredygtigt Landbrug.

Peter Kiær har flere medlemmer, der har mistet deres får eller kalve i ulveangreb. privatfoto

Også i Landbrug & Fødevarer er man bekymret for, at der nu ser ud til at komme langt flere ulve end hidtil. Både for husdyr og for mennesker.

- Vi skal have skabt en tryghed for de mennesker, der bor i områder med ulve. De har ikke selv valgt at have ulven som nabo, og derfor føles det som et overgreb, at de skal tvinges til at lade deres husdyr blive angrebet, siger viceformand i Landbrug & Fødevarer, Thor Gunnar Kofoed.

Landbrug & Fødevarer oplever, at visse ulveangreb stadig ikke giver erstatning. Desuden bør man ifølge Thor Gunnar Kofoed se på en plan for regulering.

Thor Gunnar Kofoed og Landbrug & Fødevarer har længe været imod, at ulve skal have lov til at blive en fast del af den danske natur. TORBEN WORSOEE

Muligheden for regulering ligger lige for, siger Peter Kiær fra Bæredygtigt Landbrug, der dog tager skarpt afstand fra, at folk tager sagen i egen hånd. Han mener, at 100 ulve vil kunne udrette uoverstigelige skader på landmændenes husdyr rundt om i landet.

- Selv de få, vi har haft indtil nu, har jo udrettet voldsomt store skader, og der er adskillige hundrede får, der har måttet lade livet på grusom måde, hvor de har fået skåret halsen halvt over. Det er jo forfærdeligt at se, lyder det.

Det er sandsynligt, at der den kommende tid kommer flere ulve til Nordjylland, sagde ulveforsker Kent Olsen til NORDJYSKE i denne uge, men indtil videre er regulering altså ikke på bordet. Ulven er stadig totalfredet i hele EU.