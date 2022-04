Forventer indbrud i påsken: Disse ting frygter vi at få stjålet

Når katten er ude, danser musene på bordet. Sådan siger det gamle ordsprog, og det samme kan siges om tyve i det danske land.

For når vi forlader vores hjem, er det, at tyvene oftest kommer ind. Højtider – som påsken, vi har retning mod – og andre ferieperioder gør, at vi derfor skal være ekstra opmærksomme.

Det siger skadesdirektør i Codan Danmark, Henrik Bundsgaard, i en pressemeddelelse.

-Man skal tænke på, at tyvene har haft svære betingelser i de seneste par år, da mange har været hjemme i feriedagene. Hvis nogle enkelte på villavejen er taget nogle dage i sommerhus eksempelvis, så har der alligevel været masser af liv på vejen generelt. Det kan også afskrække tyve for at bryde ind i området, lyder det.

Skadesdirektøren peger på, at antallet af indbrud før lockdown sammenlignet med under lockdown viser et fald på 65 procent, men at Codan forventer at se tal igen som før corona.

Disse ting frygter vi at miste

Det er altid ubehageligt, at fremmede kommer ind i ens hjem, uden de er inviteret. Men alligevel er der nogle ting, som vi danskere frygter bliver stjålet mere end andet.

Her fremhæver forsikringsselskabet disse ting:

Betalings- og ID-kort

Arvestykker

Computere, tablets og elektronik

Fotoalbum

Smykker og ure

Økonomisk er det ikke noget problem at dække tabet, fortæller skadesdirektøren, men der er en anden del, som er langt sværere at dække.

-Arvesmykker og værdifulde filer med fotos eller studieopgaver på computeren er desværre vanskelige at genanskaffe. Vi anbefaler derfor altid at lave en backup, gerne via cloudløsninger eller en godt gemt server, lyder det.

For at forsøge at undgå indbrud fremhæver forsikringsselskabet blandt andet, at det er vigtigt at hjælpe naboer med at holde øje, hvis man ikke er hjemme, at få styr på terrassedør og hængsler, hvis disse er nemme at bryde op, og at man sørger for, at ens sociale medier ikke afslører, at man ikke er hjemme.