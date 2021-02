Forvirring om covid-19-pas og coronapas - få overblikket her

NORDJYLLAND:Allerede i slutningen af februar måned kan vaccinerede danskere få udstedt et coronapas, som de kan benytte, hvis de skal ud at rejse. Samtidig meddelte regeringen onsdag, at man vil udvikle et digitalt coronapas - i forvejen findes et covid-19 test-pas.

Målet er, at corona-vaccine-passet skal bidrage til en gradvis genåbning af Danmark.

Få overblik over de tre muligheder: