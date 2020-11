Forvirring om skilt: Reparation af asfalt spærrer motorvej

AALBORG:Et vejskilt, der er placeret lige nord for Limfjordstunnelen i sydgående retning, har skabt en del forvirring blandt nordjyske pendlere.

Teksten på skiltet er "Motorvejen spærres periodevis fra 21.00-05.00 fra 09/11 - 13/11".

Men folk misforstår det - måske på grund af placeringen nord for tunnelen - og tror, at det er selve Limfjordstunnelen, der bliver spærret.

Det er det ikke, understreger entrepriseleder Kåre Abrahamsen fra Vejrirektoratet.

- Der er tale , at motorvejen lukkes én nat på en strækning lige syd for Limfjordstunnelen - hvis vejrguderne ellers er med os. Det sker - som vejrudsigterne lige nu ser ud - natten mellem mandag og tirsdag. Vi skal have tørvejr, for at lave det arbejde, der skal udføres på motorvejen, forklarer Kåre Abrahamsen.

Han understreger, at Vejdirektoratet har indhentet tilladelse til at lukke motorvejen en af dagene i den kommende uge.

Entrepriselederen forklarer, at der har været afholdt et såkaldt femårs eftersyn på en strækning fra umiddelbart syd for Limfjordstunnelen til afkørslen ved Øster Uttrup.

Her blev motorvejen i 2015 udvidet fra to til tre spor for at lette den sydgående trafik op ad bakken ud af Limfjordstunnelen.

Og det er det vejarbejde, der nu har været fem års eftersyn på.

- Vi skal have lavet nogle reparationer på asfalten på garantien. Der er tale om mindre ting, men det kræver altså, at motorvejen spærres, mens arbejdet står på, understreger Kåre Abrahamsen.

Trafikken bliver i forbindelse med lukningen - altså formentlig natten til tirsdag - ledet af ved Kridtsvinget, op ad Øster Uttrupvej og tilbage på motorvejen via rundkørslen og tilkørslen ved Øster Uttrupvej.

Forvirringen om skiltningen kan bunde i, at Limfjordstunnelen lige nu også gennemgår et af de tre store service- og sikkerhedseftersyn, som foregår hvert år, og som gør, at et tunnelrør ad gangen spærres af om natten, og der foretages overledning af trafikken til det andet rør.

Civilingeniør Niels Gustav Jørgensen fra det rådgivende ingeniørfirma Cowi, der har kontrakt med Vejdirektoratet om det løbende tilsyn med tunnelen, oplyser, at arbejdet med service og sikkerhedstjek i Limfjordstunnelen fortsætter denne uge og næste uge med.