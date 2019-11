Fra boksestjerne til landskendt skraldemand: Tom Bogs fylder 75 år

NAVNE:Tom Bogs, tidligere bokser, fylder torsdag 75 år.

Hans far var firedobbelt dansk mester i kuglestød, og søsteren valgte at satse på diskoskast, men det blev boksning, der løb med sejren, da Tom Bogs skulle kaste sig over en sportsgren.

Og det lykkedes til fulde for christianshavner-drengen. Promotor Mogens Palle har altid kaldt ham en af de bedste boksere, han har haft i sin boksestald.

Evnerne som nævekæmper gjorde Tom Bogs til et af Danmarks største sportsnavne i 1960’erne og 1970’erne og førte siden til, at han i 2002 blev optaget i dansk sports Hall of Fame som den hidtil eneste bokser.

Som knægt var han ellers lidt af en splejs og blev flere gange sendt på svagbørnskoloni. Men han voksede sig stor og stærk og blev professionel bokser og syv gange europamester.

Tom Bogs vandt sine første 55 kampe og kan i alt fremvise en rekordliste med 77 sejre i 87 kampe, men to af hans mest kendte kampe endte i nederlag.

Han mente sig bortdømt, da han tabte sin EM-titel til italieneren Carlos Duran i Rom i 1970, mens der ikke var nogen tvivl om styrkeforholdet, da Bogs blev knockoutet af Carlos Monzon i en VM-kamp i Københavns Idrætspark to år senere.

I modsætning til andre boksere stoppede Tom Bogs karrieren i tide. Men han slap dog ikke for den karakteristiske snøvlende tale, som man får, når man har fået mange slag på tuden.

Efter boksekarrieren var han murerarbejdsmand, blev uddannet fængselsvagt og arbejdede i Vestre Fængsel og Vridsløselille Statsfængsel, inden han i 1983 blev skraldemand.

- Det var et eventyr, har Bogs selv sagt om jobbet, som han blev i, indtil han gik på pension i 2009.

Siden har der været mere stille omkring Bogs, der i dag lider af demens.