Fra fredag må regionaltogene igen blive fyldt

NORDJYLLAND:Endnu flere borgere vil fra fredag 21. maj kunne køre med tog og bus.

Som en del af genåbningsaftalen fra tirsdag vil tog- og bustrafikken således igen kunne lukke flere passagerer ind.

Regionaltogene må blive fyldt igen, mens belægningsgrænsen i fjerntog - intercitytog og lyntog - og fjernbusser hæves fra 50 til 70 procent, oplyser Transportministeriet i en pressemeddelelse og DSB.

Lempelsen sker blandt andet, fordi flere som følge af genåbningen får brug for at køre med offentlig transport, udtaler transportminister Benny Engelbrecht (S) i meddelelsen.

- Genåbningen af samfundet betyder også et større behov for at rejse med den kollektive transport til og fra arbejdet eller studiet. Derfor foretager vi nu en målrettet lempelse af belægningsgrænserne med fokus på togtrafikken, udtaler transportministeren.

Han bemærker også, at DSB i den seneste tid har haft problemer med, at passagerer har bestilt flere pladsbilletter, som ikke er blevet taget i brug.

Det har derfor efterladt tomme sæder, som andre kunne have overtaget.

- Vi har i den seneste tid i togene set, at nogle passagerer booker pladsbilletter til flere tog for at være sikre på at komme med. Det skaber pladsmangel for andre.

- Forhåbentlig kan trangen til at hamstre afhjælpes, når der kommer lidt flere pladser til rådighed. Genåbningen skal foregå sikkert. Derfor er det stadig vigtigt, at vi holder afstand, når det er muligt, og husker håndsprit og mundbind, lyder det fra transportministeren.

DSB's informationschef, Tony Bispeskov, understreger, at man skal huske at annullere sin pladsbillet, hvis man ikke skal bruge den.

- Vi har oplevet, at op mod hver fjerde plads har været tom, selv om nogen havde bestilt en plads. Det har betydet, at folk har stået på en station og ikke kunnet trække en pladsbillet for at komme med toget, siger Tony Bispeskov.

Selv om restriktionerne for den offentlige trafik lempes, er det fortsat et krav at have pladsbillet i DSB's tog. Også i regionaltogene, som nu kan køre med fuld kapacitet mod de tidligere 70 procent.

- Man skal huske, at vi fortsat har en pandemi, og vi har ikke stående passagerer. Selv om regionaltogene hæves til 100 procent, kan man ikke bare presse sig ind, siger Tony Bispeskov.

I aftaleteksten om genåbningen står der, at "restriktionerne i den kollektive transport løbende vil blive tilpasset, så de følger den øvrige genåbning".

Transportministeriet følger udviklingen og vil "løbende overveje behovet for yderligere lempelser af restriktionerne", lyder det onsdag.

/ritzau/