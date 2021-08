Fra helte til grådige: Historisk lang strejke blev en fiasko

Sygeplejerske-strejken skulle vare ti uger, før regeringen foretog et indgreb. Og alt tyder desværre på, at sygeplejerskerne intet har fået ud af den langvarige strejke, som kan slutte på lørdag.

Så man kan godt forstå, hvis der er bitterhed og frustration at spore hos sygeplejerskerne, for det har kostet dem dyrt - og strejken har ligeledes haft store konsekvenser for vores sundhedsvæsen, som nu står med en stor pukkel af aflyste og udskudte operationer, som skal indhentes. Strejken har givet bagslag, og der er ingen vindere.

Indgrebet giver sygeplejerskerne fem procents lønfremgang - og en såkaldt lønstrukturkomite, som blot skal undersøge lønforskellene i offentligt regi. Et forslag som sygeplejerskerne tidligere har stemt nej til. Så problemerne er langt fra løst.

Strejken havde ellers til en start optimale vilkår. Ovenpå corona-håndteringen blev der sat et fornyet positivt fokus på sygeplejerskernes afgørende rolle i vores samfund. Vi var allesammen enige om, at vi skyldte sygeplejerskerne en stor tak for den store indsats, de havde ydet, da corona-situationen spidsede til. Men herefter gik det galt.

Dansk Sygeplejeråd er ikke nået ud over stepperne med deres budskab. Fra Dansk Sygeplejeråd har man forklaret, at EM i fodbold, corona og sommerferie har stjålet fokus. Men der er ingen tvivl om, at sygeplejerskernes budskab ganske enkelt har været for uklart. "Vi er mere værd" er for svagt og ukonkret. Kampen for ligeløn er vanskelig at forstå, for hvad dækker begrebet egentligt over? Samtidig opstod der en højlydt diskussion om, hvad en sygeplejerske egentligt gennemsnitligt tjener - og svaret står stadig hen i det uvisse i dag. Diskussionen blev forplumret - og kom i højere grad til at handle om, hvorvidt sygeplejerskerne var grådige og forkælede end en egentlig diskussion om løn- og arbejdsforhold. En vild udvikling set i forhold til, at sygeplejerskerne ganske kort tid forinden var blevet udråbt som helte i forbindelse med corona-indsatsen.

Ledelsen i Dansk Sygeplejeråd bør se indad - og alvorligt overveje, om de har håndteret strejken godt nok. Har man læst medlemmernes situation forud for strejken godt nok? Har man haft en stærk nok fornemmelse af offentlighedens reaktion på sygeplejerskerne krav? Det virker ikke sådan. Og det er ærgerligt, for der er nok at kæmpe for, og befolkningens sympati opbakning var til stede.

Hvor efterlader det så vores sundhedsvæsen, som aktuelt står overfor udskudte og aflyste operationer, som måske vil tage årevis at indhente? Færre har søgt ind på sygeplejerske-uddannelserne. Især de unge tvivler på fagets fremtid, og der har i lang tid være meldinger - fra Dansk Sygeplejeråd - om at sygeplejersker i stor stil flygter fra faget, og at omkring 5000 sygeplejeske-jobs er ubesatte. Den udvikling er en alvorlig trussel mod vores samfund og sundhedsvæsen på både kort og lang sigt.

Kampen slutter tydeligvis ikke her - men spørgsmålet er, hvordan Dansk Sygeplejeråd rejser sig efter nederlaget.