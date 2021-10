Fra minkavl til masseaflivning: Sådan udviklede minksagen sig måned for måned

NORDJYLLAND:Torsdag begyndte afhøringerne i retten på Frederiksberg, hvor en lang række embedsmænd og ministre de kommende måneder skal forklare, hvem der vidste hvad, da regeringen i november 2020 - uden at have lovhjemmel til det - gav besked om aflivning af alle mink. Her får du overblik over forløbet i minksagen:

1. Juni 2020

Arkivfoto: Nicolas Cho Meier

17. juni: På minkfarm i Sindal konstateres smitte hos minkavler og dyr. Det er det første registrerede tilfælde. Smitten bevæger sig frem og tilbage mellem mennesker og dyr og ses også andre steder i lokalsamfundet. 10.000 dyr på farmen aflives.

20. juni: En beboer på plejehjemmet Vendelbocentret dør. Beboeren er testet positiv med covid-19-minkvarianten, men det er uvist, om coronavirus er årsag til dødsfaldet. Ifølge eksperter tyder intet på, at minkvarianten er mere smitsom eller mere farlig end andre varianter.

Sidst på måneden konstateres smitte på yderligere to minkfarme i Hjørring, hvor dyrene aflives.

2. Juli 2020

Arkivfoto

Aflivninger af mink indstilles. Flere minkbesætninger konstateres smittet, der testes på farme og blandt medarbejdere.

Samtidig stiger covid-smitten med andre virusvarianter end minkvarianten landet over.

3. August 2020

Arkivfoto: Peter Mørk

Flere farme får konstateret smitte. Der indføres skærpede restriktioner for færden på minkfarme.

Nordjylland er fortsat en af de landsdele med færrest smittede i forhold til indbyggertal.

4. September 2020

Arkivfoto: Henrik Louis

18. september: 20 minkbesætninger er nu registreret smittet med covid-19, alle i Nordjylland - 17 i Hjørring og tre i Frederikshavn. Kun mink på de tre først smittede farme er indtil videre aflivet.

5. Oktober 2020

Arkivfoto: Torben Hansen

1. oktober 2020: Regeringen ændrer strategi, der aflives nu igen dyr på smittede farme samt farme, hvor der er mistanke om smitte.

Der registreres nu også smitte på farme udenfor Nordjylland.

5. oktober: Man begynder at aflive mink på besætninger indenfor en fastsat zone på 7,8 km fra smittede farme.

14. oktober: Det vurderes, at flere end en million mink skal aflives, enten fordi de er smittet eller befinder sig indenfor 7,8 km grænsen.

30. oktober: Minkavlere tilbydes penge for at aflive egne mink.

6. November 2020

Arkivfoto: Ritzau/Scanpix

2. november: 216 minkfarme, flest i Nordjylland, er ramt af smitte - flere end en million mink er aflivet.

3. november: På et regeringsmøde træffes beslutning om aflivning af alle mink. Det sker på baggrund af en risikovurdering fra Statens Serum Institut, der fastslår, at der er fundet muteret virus, specifikt den såkaldte cluster-5 der, ifølge SSI, kan true effekten af en kommende covid-vaccine.

4. november: Statsminister Mette Frederiksen (S) meddeler på et virtuelt pressemøde, at alle mink skal aflives af hensyn til folkesundheden, med henvisning til SSIs risikovurdering. Man oplyser ikke, at man allerede på det tidspunkt vidste, at cluster-5 kun var fundet i Hjørring og Frederikshavn og ikke registreret siden 15. september.

5. november: Mette Frederiksen meddeler nedlukning af syv kommuner i Nordjylland i et forsøg på at inddæmme udbrud af minkvarianten.

6. november: Minkavlere får brev om, at aflivning af alle mink "skal" være foretaget senest 16. november.

7. november: Minkavlere kontaktes direkte af folk fra Rigspolitiet der med en vejledning i hånden, det såkaldte "action card", opfordrer avlerne til at følge statsministerens besked om at aflive også deres raske dyr, selvom de ikke er indenfor 7,8 km-zonen - ellers ville de blive tvunget til det, lød beskeden. Næsten to millioner mink er allerede aflivet.

9. november: Det kommer frem, at regeringen ikke har lovhjemmel til at beordre alle mink aflivet. Der er ikke flertal for at haste et lovforslag igennem, der kan lovliggøre regeringens udmelding. Lægemiddelstyrelsen meddeler, at det ikke er sandsynligt, at minkmutationen kan true vacciner.

10. november: Miljø- og Fødevareministeriet skriver til avlerne, at regeringens besked 4. november blot var en "opfordring" og ikke en ordre, som det blev opfattet som. Statsminister Mette Frederiksen beklager fejlen og lægger ansvaret på fødevareminister Mogens Jensen.

12. november: SSI oplyser i et notat, at cluster-5 er fundet hos dyr på fem farme og hos 12 personer - fire uden kendt tilknytning til farmene.

Flere eksperter afviser, at cluster-5 udgør en trussel mod vaccine og folkesundhed.

18. november 2020: Mogens Jensen trækker sig som fødevareminister.

19.-20. november: Nedlukningen af syv nordjyske kommuner ophæves.

Næsten alle mink i Nordjylland er aflivet.

7. December 2020

Arkivfoto: Bo Lehm

21. december: Regeringen får det manglende lovgrundlag på plads, da et flertal i Folketinget vedtager forbud mod minkavl til udgangen af 2021.

Rekordmange nordjyder er smittet med covid-19 i ugerne op til jul, men kun ganske få med minkvarianten, der altså ikke har været i stand til at overleve i mennesker i konkurrence med andre covid-varianter.

I ugen op til nytår registreres de sidste fire smittetilfælde med minkvariant i Nordjylland - tre uger senere er minkvarianten uddød i hele landet.

8. Januar 2021

Arkivfoto: Torben Hansen

Januar: De sidste af ialt 15 millioner mink er aflivet på landets godt 1000 minkfarme - heraf godt tre millioner mink på de 370 farme i Nordjylland.

9. April 2021

Arkivfoto: Bo Lehm

Et flertal i Folketinget vedtager kommissoriet for den granskningskommission, der skal undersøge sagen om lovgrundlaget for aflivning af mink og fastlægge statsminister Mette Frederiksens rolle i sagen.

10. September 2021

Arkivfoto: Martin Damgård

28. september: Regeringen meddeler, at man har sikret sig flertal til at forlænge forbuddet mod minkavl til udgangen af 2022.

11. Oktober 2021

Arkivfoto: Henrik Bo

7. oktober: Kulegravningen af sagen om minkaflivninger begynder med afhøringer i minkkommissionen i Retten på Frederiksberg, hvor det skal kortlægges, hvem der vidste hvad, da regeringen uden at have lovhjemmel beordrede alle mink aflivet. Afhøringerne fortsætter de kommende måneder og statsminister Mette Frederiksen (S) afhøres som den sidste - det sker 9. december.

En sideløbende advokatundersøgelse ser nærmere på karakteren af politiets vejledning, "action card", da de - inden loven var på plads - meddelte minkavlerne, at alle dyr skulle aflives.

En anden advokatundersøgelse drejer sig om nedgravningen af de aflivede mink. I begge tilfælde skal det bl.a. belyses, om der er givet urigtige eller vildledende oplysninger til Folketinget.

