Fra NemID til MitID: Det har du brug for at vide

Det startede som et langt fysisk nøglekort fyldt med koder, men siden er mange af os overgået til en digital version af NemID.

Og nu skal vi vænne os til at bruge erstatningen: MitID.

Se her, hvad du skal vide om det nye digitale værktøj til blandt andet at godkende dine køb på nettet, logge på netbank, tjekke årsopgørelse og underskrive noget digitalt.

1) Er din telefon parat?

Det er ikke alle telefoner, der kan køre den nye MitID-app.

Af sikkerhedshensyn skal telefonen nemlig have et af de nyeste styresystemer installeret, fortæller vicedirektør i Digitaliseringsstyrelsen Adam Lebech.

- For at kunne bruge MitID-appen skal man have minimum en iPhone 5S eller tilsvarende for Android. Det gælder også for andre apps fra det offentlige eksempelvis det digitale kørekort, siger Adam Lebech.

Hvis din Android-telefon svarer til en iPhone 5S - som kom i 2013 - eller er nyere, burde den kunne køre appen.

- Den afgørende er et opdateret styresystem. Har man en nyere telefon og har opdateret den det seneste år, så kan de fleste Android-telefoner understøtte det, forklarer Adam Lebech.

Går du ind på MitID via en internetbrowser, skal det også være en opdateret en af slagsen.

2) Gem dit NemID lidt endnu

Du bliver inviteret til at bruge MitID på et tidspunkt på mobilbank, netbank eller på Digital Post. Men det er en løbende proces, hvor vi bliver inviteret lidt ad gangen.

Til en start kan MitID bruges til de offentlige platforme og tjenester, du ellers har brugt dit NemID til.

Men eksempelvis nethandel og andre private aktører er ikke med på vognen endnu. Det sker først i løbet af næste år, og derfor skal du altså ikke krølle dit NemID sammen endnu.

- I en periode kan du opleve, at der er forskel på, hvilken løsning du skal bruge, afhængigt af om du eksempelvis handler på nettet eller logger ind på en offentlig side - for eksempel borger.dk, siger Susanne Aamann, som er forbrugerjuridisk chef i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, i en pressemeddelelse.

3) Forbered dig inden din invitation

Når dit brev dumper ind i din digitale postkasse, så ligner det ikke nødvendigvis din families eller dine venners.

Myndighederne skal nemlig være helt sikre på, at det er den rigtige person, der bliver oprettet MitID til, og det kræver en såkaldt identitetssikring.

Måske er du allerede identitetssikret, hvis dit NemID blev oprettet med billed-id.

Men hvis ikke, kommer du til at skulle det på et tidspunkt ved at møde fysisk op med et id på Borgerservice.

Krøl ikke dit NemID sammen endnu * Invitationerne til at overgå til MitID dumper løbende ind, og overgangen sker gradvist. Overgangen til MitID forventes af være afsluttet til næste sommer. * Du kan først bruge det nye MitID til handel på nettet i løbet af 2022. * Derfor skal du forsat holde fast i dit NemID og bruge det indtil da. Du får besked, når du ikke længere skal bruge NemID. * Indtil da kan du bruge NemID nøgleapp, NemID nøgleviser, en kombination af sms-kode og et personligt kodeord eller mobilbetalingsløsninger, hvis webshoppen tager imod det. * Har du ikke lyst til eller mulighed for at bruge MitID, kan du få en fysisk kodeviser. Du kan også få en kodeoplæser, hvis du har behov for det. Kilde: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen. /ritzau fokus/ VIS MERE

Men du kan faktisk komme det i forkøbet - og klare det hele hjemmefra - ved at verificere dig i din nuværende NemID-app.

Du skal nemlig bruge NemID til at komme på det nye MitID. Og hvis du allerede er verificeret der, så følger den status med over i den nye app.

Det kræver dog, at du har en nyere telefon, som kan skanne dit pas.

- Det kan man gøre, hvis man har en iPhone 7 eller nyere - eller tilsvarende Android-telefon - som kan læse den lille chip i passet med sin radiosender.

- Det er eksempelvis de telefoner, man kan betale med ved kassen i supermarkedet, sådan som alle nyere telefoner kan, siger Adam Lebech.

Log ind i din NemID-app, og følg vejledningen til at skanne dit pas, hvis du ikke allerede er verificeret.

En sidste forberedelse, du kan lave, inden du bliver inviteret over til MitID er at finde på et nyt brugernavn. Som noget nyt skal du nemlig ikke længere logge ind med dit CPR-nummer.

/ritzau fokus/