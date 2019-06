Fremgang for de Radikale - men partiet er stadig på udebane i Nordjylland

NORDJYLLAND: Det kan godt være, at de Radikale kunne fejre en kanonsejr på valgaftenen, hvor partiet fordoblede sit mandattal fra otte til 16. Men Nordjylland uden for Aalborg har aldrig været et rigtig godt sted at være radikal, og sådan er det stadig efter det nys overståede folketingsvalg.

Godt nok gik partiet også frem i alle de nordjyske kredse, men forholdsmæssigt er fremgangen mindre i de nordjyske kredse, end den er på landsplan. Og helt generelt gælder det, at jo længere nordpå i landsdelen, man bevæger sig, jo færre stemmer radikalt; og jo mindre har fremgangen været procentuelt.

Ikke engang en Marianne Jelved i Hjørring, eller en radikal borgmester i Rebild, formår for alvor at trække stemmer til liste B på niveau med jubelresultatet - altså uden for de tre Aalborg-kredse. De begynder at nærme sig landsresultatet, specielt Aalborg Øst. Men også i landets fjerdestørste by, der ellers burde være en slags hjemmebane for de Radikale, kan man ikke helt følge med.