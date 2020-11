Skagen: Fritidshus i flammer - totalt ødelagt

SKAGEN:Der kommer flammer op af taget på et fritidshus, da brandvæsnet fra Skagen tirsdag aften rykkede ud til en brand nordvest for selve Skagen by.

Det var nogle forbipasserende, der fik øje på flammerne i fritidshuset, og slog alarm.

Fritidshuset, der af indsatsleder ved Nordjyllands Beredskab, Jørgen W. Pedersen beskrives som et lille kolonihavehus på cirka 50 kvadratmeter, ligger på Silvervej i et område, hvor der tidligere har været en hel del minkfarme, men som nu huser lidt industrivirksomheder.

- Der kom flammer op af taget, da vi kom frem. Huset er svært brandskabet. Der var ingen personer i nærheden, så der har ikke været fare for mennesker, siger indsatslederen.

Han har ikke noget bud på, hvordan branden opstod.

- Vi bliver her nok en times tid endnu, for at få branden slukket, sagde Jørgen W. Pedersen tirsdag ved 23-tiden.

12 brandfolk fra stationen i Skagen deltog i slukningsarbejdet.

Beredskabet skriver i et tweet sent tirsdag aften, at fritidshuset er helt udbrændt.